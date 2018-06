Mantener la base y sumar cuatro o cinco refuerzos

En este aspecto los puestos a reforzar son un arquero dado que es muy complicada la continuidad de Alexander Domínguez, un marcador central para reemplazar a Germán Conti. Un mediocampista, y podría ser uno o dos delanteros por afuera.





Con eso Eduardo Domínguez se daría por satisfecho, siempre y cuando la dirigencia logre renovar algunos préstamos de jugadores que terminaron siendo titulares. A saber: Gustavo Toledo, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia. De todos modos, son optimistas en que todos ellos continúen en el plantel.









En caso de no ser así, habría que buscar alguien que los suplante y en ese sentido podrían ser más las incorporaciones que se sumen. Por ello será importante lo que puedan dialogar tanto el técnico como Vignatti con los jugadores ya que todos ellos deben presentarse este lunes a entrenar porque tienen contrato vigente hasta el 30 de junio.





En el rubro arqueros trascendieron los nombres de Leonardo Burián (Godoy Cruz) y Guillermo Sara (Boca) aunque este último no saldría a préstamo. En tanto que el uruguayo tiene el pase en su poder y finaliza su contrato con el Tomba.





Marcadores centrales ofrecieron muchos Guillermo Burdisso, Rafael García, Oswaldo Henríquez entre otros, pero por ahora no existen gestiones formales. Y para el mediocampo se hicieron contactos por el volante de Temperley Adrián Arregui (por ahora no hay acuerdo económico). No obstante se trata de un mercado de pases atípico por la realización del Mundial y porque la Superliga arrancará el 10 de agosto.





En consecuencia, el primer paso será asegurar la base y luego proyectar los refuerzos. Luego se verá la situación de algunos futbolistas que en los últimos tiempos tuvieron escaso rodaje como Pablo Ledesma (finalizó su contrato), Clemente Rodríguez (le queda un año más) y Diego Vera (Colón es dueño de su pase y tiene un año mas de contrato).

















En declaraciones a LT 9 José Vignatti fue preciso "Nosotros tenemos que mantener la columna vertebral. Con cuatro o cinco refuerzos, el técnico me dijo que vamos a estar bien". En consecuencia no habrá que esperar un mercado en el que lleguen varios futbolistas como ocurrió en los últimos, sino que la cuestión será más puntual.