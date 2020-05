Marcelo Estigarribia no para en Colón durante la cuarentena

La dirigencia del fútbol argentino comenzó a tomar decisiones importantes y por eso crece la expectativa por saber cuándo se reanudarán las actividades. De todas maneras, se sabe que está todo supeditado a lo que diga el gobierno nacional, que todavía crece necesaria extender la cuarentena por la pandemia del coronavirus. La salud es la prioridad y por eso se buscan analizar los diferentes temas a futuro. Por eso en el mundo Colón el plantel se sigue preparando a la espera del regreso a las actividades y el paraguayo Marcelo Estigarribia dejó en claro que no para en sus entrenamientos.

Durante los últimos días, el club fue difundiendo publicaciones especiales donde se veía a algunos de los integrantes del plantel que comanda Eduardo Domínguez trabajar en sus respectivos domicilios. Ahora le tocó al guaraní, que sigue con la intensidad de siempre para no perder condición física.

Marcelo Estigarribia 1.jpg Marcelo Estigarribia se sigue preparando en esta cuarentena para la vuelta del fútbol. Prensa Colón

Desde ya no es sencillo superar la rutina, que a veces puede ser algo monótono, pero los preparadores físicos diseñaron un plan para que esto no se así y se procure enfatizar en la condición para estar listos cuando sea momento de regresar al fútbol. En el caso de Marcelo Estigarribia, finaliza su contrato el 30 de junio y todavía no hay detalles de cuál será su futuro.

La dirigencia no fue tan concreta en su intención de renovar y por eso seguramente en las próximas semanas pasará a ser un tema de suma relevancia, máxime si se tiene en cuenta la crisis económica que se da por esta cuarentena. Además, hay que ver los coletazos que pueden darse con las variantes que se impulsan desde la AFA, mucho más después de la determinación de quitar los descensos, que puso en pie de guerra a los jugadores que, claramente, saben que no los beneficia.

Por lo pronto, Colón continúa con la tónica de no perder de vista lo importante y se esfuerza para estar a la altura. Marcelo Estigarribia es uno de ellos y lo dejó en claro en el video.