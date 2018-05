"Más allá de alcanzar el objetivo, mi idea es continuar en el club"

En el exterior gozando junto a sus familias de sus vacaciones, hizo un alto para charlar con LT (AM 1150) y en el inicio rememoró lo que sucedió en aquel recordado partido frente a Racing que le permitió alcanzar el objetivo planteado: "Todos nos daban por muertos, se tenían que dar un par de resultados, nosotros ganarle a Racing, un rival que venía jugando muy bien, se dieron todos y clasificar de nuevo a una copa internacional fue algo muy lindo".

Y más adelante, agregó que "esto es lo lindo del fútbol, un juego tan hermoso y sin lógica, tenes un 10% de posibilidades, en un minuto se puede poner en un 90% a favor tuyo, hasta que no culmine un encuentro no está nada dicho, por eso se vive de manera apasionada en Sudamérica".

En todo momento, Estigarribia supo que "el equipo sacó a relucir la hombría de cada uno, al salir al campo de juego sabíamos que era el último partido, si se daba el resultado clasificábamos de nueva a una copa, de última había que dejar una buena imagen, nos hicieron un gol de entrada, siempre estuvimos serenos, tranquilos que podíamos ganar el partido, lo trabajamos bien, no nos crearon ocasiones, más que llegar por las bandas y tirar centros, con nuestros defensores y el Polaco no sufrimos, cuando teníamos la chance teníamos que convertir, por suerte lo pudimos hacer, contra River donde no lo pudimos encontrar".

Desde su arriba, tal vez las expectativas de los hinchas iba decreciendo, sabiendo de las cualidades que podía entregarle a la formación de Domínguez. Por eso el gran rendimiento mostrado por el guaraní en la parte final de la Superliga es la que finalmente convenció a todos en el barrio Centenario. A propósito de esto, disparó: "Lo mío era ganar ritmo futbolístico, la confianza que recibí del cuerpo técnico y mis compañeros, me sentía bien físicamente, cuando un jugador tiene confianza eso es fundamental, muy contento porque pude ayudar a mis compañeros a cumplir el objetivo grupal".

En el tramo más importante de la charla, Estigarribia no esquivó hablar de su continuidad, teniendo en cuenta que el 30 de junio expira su contrato con Colón. Por eso se atrevió a expresar que "como dije desde un principio mi idea es seguir, me siento muy a gusto en el club , en la ciudad, mi familia está contenta, tiene su rutina, conversé con el presidente y Horacio (Darrás), tengo contrato hasta el 30 de junio, el 7 me tengo que presentar, más allá de alcanzar el objetivo mi idea es continuar, el club está creciendo socialmente, me siento parte de esa hermosa familia, trato de disfrutar, no quiero moverme más pero no depende de mí, solamente conversé informalmente y me preguntaron por las vacaciones pero no tengo mayores informaciones".