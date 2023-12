El arquero Facundo Masuero, debe volver a Colón, pero prefiere seguir en Independiente Rivadavia, que lo quiere retener. "Nadie me atiende el teléfono", dijo

En el caso del golero, viene de ascender con Independiente Rivadavia. Fue alternativa de Maximiliano Gagliardo, sumando una importante experiencia, pero ahora debe regresar al tener contrato con el Sabalero. Sin embargo, lo invade una fuerte incertidumbre al no tener novedades de la comisión que termina su mandato y pocos sondeos de los otros candidatos.

"Tengo que volver, pero el club en el que estoy quiere que siga y a mi me gustaría seguir. Lamentablemente nadie de Colón me llamó y con nadie se puede hablar, por nadie responde el teléfono. Nadie me habló en todo el año para ver cómo estaba ni para felicitarme por el ascenso", le confesó el golero a UNO Santa Fe.

"Solo recibí un llamado de Gustavo Abraham, que es uno de los candidatos, pero hasta ahí nomás", remarcó visiblemente molesto.

En el final, remarcó: "Que te llamen habla de la calidad de persona. A pesar de todo, se puede estar atento de lo que uno hace. Por más que haya elecciones, hasta el último día estos dirigentes siguen estando al frente del club".