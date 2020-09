Matías Fritzler aún no abre la puerta de regreso a Colón

"Con Fritzler seguimos hablando y negociando, nunca cortamos el diálogo y aspiramos a llegar a un arreglo, puede ser como no puede ser que siga en Colón. Las puertas están abiertas, se trata de un arreglo económico, queremos llegar a un acuerdo y estamos con esa posibilidad, no hay que descartar nada. Como estamos en buenos términos las posibilidades están abiertas, a nosotros nos gustaría la chance de arreglar y que pueda seguir en Colón", reconoció el mandamás sabalero.

Al parecer, ya se le habría bajado la persiana al mercado de pases con los arribos del volante colombiano Yeiler Góez y el defensor Gonzalo Piovi, pero en caso que cristalizarse un acuerdo con Polaco, será una importante noticia para Eduardo Domínguez.

Entonces muchos estaban esperando la palabra del propio Matías Fritzler, que prefiere llamarse a silencio mientras sigue escuchando ofertas, ya que no tiene club. Tuvo una propuesta de Quilmes, pero no la aceptó por pretender seguir en Primera División o viajar al exterior.

Pero intercambió mensajes de whatsapp con LT10 y dejó un contundente contrapunto: "Al momento no hay ninguna posibilidad. No hubo ningún avance por mi deuda, con lo cual es imposible negociar un nuevo contrato. Lo dije antes y lo digo ahora, con el tema de la deuda no hay nada que negociar. Solo deben pagarme".

En su momento la propuesta de Colón fue pagar el 50% del saldo, algo que el jugador rechazó, pero la cosa quedó ahí y no hubo más novedades al respecto. Esto no quita que pueda dirimirse en la justicia si es que no se concretar un acuerdo. Matías Fritzler está firme en cobrar todo y por eso por ahora no se puede avanzar. Habrá que ver si José Vignatti afina el lápiz para tentarlo. Por ahora, la puerta de regreso sigue cerrada.