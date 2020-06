Matías Fritzler todavía se ilusiona con seguir en Colón

Por ahora, la oferta inicial de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con Matías Fritzler no cumplió las expectativas. El jugador prefiere arreglar este tema antes que charlar sobre una posible renovación, ya que está entre las prioridades del entrenador, Eduardo Domínguez. Precisamente este martes termina su contrato y, por más que las distancias por ahora sean importantes, todavía se da por caído por varias circunstancias.

Por ahora no se tienen precisiones de a cuánto asciende la deuda, pero la directiva le propuso que resigne el 50%, algo que fue rechazado por el jugador que, si bien contempla bajar sus pretensiones, tampoco tanto. Entonces las tratativas se habrían enfriado sin demasiados avances por el momento.

Matías Fritzler, de 33 años (23 de agosto de 1986), lleva disputados 67 partidos y marcó cinco goles entre torneo local y Copa Sudamericana. Un jugador crucial para el DT en un puesto que tendrá varias bajas en el plantel, pero el escenario no luce para nada sencillo. No obstante, Polaco se siente muy a gusto en el club y la ciudad y eso puede ser un factor a tener en cuenta. Por si fuera poco, entiende que la gente lo respecto y por eso estaría dispuesto a esforzarse por continuar.

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler rechazó la propuesta de pago de Colón sobre una deuda. UNO Santa Fe | José Busiemi

En varias oportunidades dejó sentada su postura, pero fue antes de las negociaciones. Ahora prefiere llamarse a silencio para no entorpecer las charlas. Eso sí, hasta que no se solucione lo de la deuda, no se dará paso a buscar extender el contrato, pero Matías Fritzler espera acceder a alguna instancia superadora.

Hoy está más afuera que adentro, pero como tiene el pase en su poder no tiene tantos apremios en comparación a aquellos jugadores que estaban a préstamo y deben volver a los equipos dueños de sus pases. Esto pinta para estirarse un poco más, pero no estaría caído. Sobre todo, por las ganas de Eduardo Domínguez y el futbolista, pero habrá qué hace Colón al respecto.

Olivera y Fritzler.jpg Matías Fritzler se ilusiona con seguir en Colón. Este martes termina su contrato. UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que Matías Fritzler recibió un duro revés después que la FIFA lo encontrara culpable en un litigio que tenía con Kasimpasa de Turquía donde jugó entre 2013 y 2014, y deberá pagar 120 mil euros en un plazo de 30 días porque si no lo hace no "podrá realizar ninguna actividad vinculada al fútbol".