Mauricio Pineda tuvo un paso fugaz por Colón en 2004, cuando llegó de la mano de Alfio Basile, quien hizo una revolución futbolística en el club, con lo cual los buenos resultados lo catapultaron primero a llegar a Boca y luego a volver a la Selección Argentina. Recordado por el gol a Croacia en el Mundial de Francia 1998, jugó solamente seis meses en el club y luego decidió ponerle punto final a su carrera. El exjuador habló con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe (101.7), donde hizo un repaso por su paso por Colón y fue durísimo con los dirigentes y con Alfio Basile.

“De la Comisión Directiva con el único que tuve trato fue con el presidente (Horacio Darrás). Le dije 'me insultan en todos lados, por lo menos aclará que no cobré nada o decime si voy a cobrar'. Me respondió con un contrato por rendimiento", comenzó diciendo Pineda, quien se dio el lujo de convertir en Francia 1998 con la Selección.

Pero no se quedó ahí y Pineda agregó: “En Colon no cobré ni un peso, no me pagó ni el alquiler del departamento. Estuve 6 meses donde no cobre ni un pasaje en colectivo y tenía que escuchar en la radio que decían Pineda viene a robar”.

“No le hice juicio a Colón. Me di media vuelta y me fui a mi casa. Nunca le mandé ni una carta documento”, agregó Pineda en otra parte de la charla con La Central Deportiva.

Y luego hizo un repaso futbolístico de lo que fue su paso por el club: "Me retiré en Colón sin jugar un minuto. Fueron seis meses muy duros. ¡Lo que me insultaron! La gente no sabía la realidad. Nunca tuve tiempo de aclararlo”.

Pero luego se refirió a cómo fue su relación con Alfio Basile, el entrenador del equipo en aquel momento y el autor del gol ante Croacia en el Mundial de Francia 1998 reveló: “Me desilusionaron un par de actitudes. Nunca había estado con Basile, tenía las mejores referencias. Pero en Colón, con el Coco se trabajaba raro. El Colón de Basile era un equipazo, pero le faltaba trabajo”.

“Estaba en Lanús en plena recuperación, porque me había operado del tobillo. Me llama Basile y me reuno con él. Me dijo que me quería en Colón porque no lo convencía el lateral izquierdo que tenía, que era Gerardo Bedoya”, contó Pineda en otra parte de la charla.

Para luego, destacar: “Yo le dije a Basile que me iba a llevar un tiempo recuperarme y fui. Me costó ponerme a punto, pero aparte Bedoya parecía Roberto Carlos. Era un fenómeno, me encantaba”.

En tanto que luego contó cómo siguió su carrera y el motivo por el cual dejó la actividad: “Después en Huracán tuve un desencuentro con Mohamed y dije chau. Fue el combo perfecto para cambiar de vida. Nunca me gustaron las luces. Me retiré y me fui a vivir al campo a Santo Tomé, Corrientes”.

En otro tramo de la charla, Pineda hizo referencia a su gol en Francia 1998 y destacó: “Ver el gol a Croacia en el Mundial de Francia me afecta más ahora. En aquél momento lo viví más fríamente, como algo normal. Hoy se lo muestro con orgullo a mi hijo. Pasé todo el Mundial pensando en que tenía que volver a Italia, porque estaba a préstamo en Udinese y me terminó comprando por una fortuna. Yo quería volver a Boca”.

image.png Mauricio Pineda recordó su gol en Francia 1998 y fue duro con Colón y Basile.

En cuanto a lo que fue su participación en el Viejo Continente, indicó: “En Nápoli jugué con Edmundo. Como futbolista un fenómeno, como compañero para pensarlo dos veces si te conviene tenerlo. Llegó febrero y se fue a Brasil a los carnavales. No le importó nada. Cuando volvió, le costó dos meses y Nos fuimos al descenso”.

Y en el tramo final, cuando se le preguntó por Marcelo Gallardo, con quien compartió la Selección, reveló: “Gallardo era un jugador más que inteligente y con mucha personalidad. Pero si me preguntabas quién de Francia 98 iba a ser DT, sin dudas, el Cholo Simeone. En las concentraciones miraba hasta Fenix-Midland”.