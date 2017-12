"Me pone muy contento continuar en Colón"

Fueron muchas las especulaciones que se sucedieron con el correr de los días, ya que el silencio por parte del técnico sembraba muchas dudas como así también las respuestas de su representante. Del lado de los dirigentes sabaleros siempre fueron optimistas, pero por momentos también se permitían dudar con todo lo que escuchaban a su alrededor.





Pero casi con el final de este 2017, las dos partes llegaron a un acuerdo y de este modo hay Domínguez para rato, al menos así lo indica el contrato que firmarán hasta junio del 2019. Aún cuando el propio Vignatti en su momento le propuso hacerlo hasta junio del 2020 es decir hasta el final del mandato de la Comisión Directiva que preside.





Una vez concluida la reunión que tuvo un final feliz, Domínguez habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y en el arranque manifestó: "Como todo contrato restan los detalles, pero ya nos pusimos de acuerdo en que será por un año y medio. Estoy feliz de poder continuar, de seguir en la institución y que confíen en mi persona para la conducción del equipo, como así también para darle continuidad a un proceso donde sentimos que podemos crecer como equipo e institución y para eso dependerá de todos".





Para luego agregar: "El presidente estuvo duro como siempre, defendiendo los intereses del club. Pero nos pusimos de acuerdo en los objetivos, cómo seguimos y cómo le damos inicio a un crecimiento. No solo se habló de la parte contractual sino de otras situaciones donde queremos crecer".





Justamente respecto a esa definición se explayó: "Cuando se habla de crecer es en todos los sentidos, coordinación, profesionalización de algunas áreas, va más allá de los jugadores, refuerzos y técnico. Hay un montón de cuestiones que debemos sentir y si obramos en consecuencia, por ahí va el camino".





Como no podía ser de otra manera apuntó a lo que viene: "Sabemos los puestos a reforzar, las variables que le podemos encontrar, pero no se puede resolver en una charla, sino en dos o tres, para saber la disposición que tiene la institución para las posiciones que queremos reforzar. Queremos que vengan refuerzos que lleguen para potenciar el equipo, si no es así no vamos a hacer el esfuerzo. Mañana (por este sábado) seguiremos charlando para definir algunos nombres para entablar conversaciones".









A la hora de referirse a la posibilidad de que la institución sume un manager manifestó:"Hay algo de eso, pero todavía tenemos que hablar con esa persona, con quien ya tuvimos conversaciones. Ahora que la continuidad es un hecho tenemos que seguir con charlas más profundas".





Otro de los temas que se abordaron fue la participación en la Copa Sudamericana y si eso implicaba que llegaran más refuerzos: "No, porque sabemos que son dos partidos, y dependerá de nosotros si son más o no. Creemos que podemos mejorar y dar un salto de calidad, no quiere decir que los que están ahora no lo vienen haciendo bien. Queremos darle más competencia y protagonismo al equipo. Vamos a hablar bien con el presidente de las posiciones, cuando lo tengamos en claro se van a ir enterando".





Por último y ante la pregunta si estos días en los que no se avanzó en el mercado de pases implican un retroceso respondió: "Nos quitó tiempo la negociación pero lo podemos ganar en otras cuestiones, como continuidades, conocemos al equipo, el equipo conoce a los que los entrenan, por lo que creo que ahí el equipo sigue ganando".





















































Se hizo desear, pero la respuesta afirmativa por parte de Eduardo Domínguez se dio este viernes por la tarde cuando se juntó con José Vignatti y Horacio Darrás para confirmarles que seguía en Colón. También participó del cónclave Juan Berros representante del DT.