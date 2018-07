"Me puede tocar una oportunidad y estoy trabajando para aprovecharla"

Eduardo Domínguez reconoció en este nuevo proceso que los jugadores del club tendrán su oportunidad, buscando refuerzos en puestos clave, pero sin descuidar a canteranos que vienen haciendo su camino y merecen el apoyo de todos.





En esta dirección, con la partida de Diego Vera a Tigre, se abre una posibilidad para que Nicolás Leguizamón tenga más protagonismo que en el semestre anterior, donde alternó de manera esporádica su participación en el equipo principal, jugando muchos partidos en Reserva.





Legui pasó por los estudios del programa La Voz del Sabalero (Sol 91.5) y dio su visión respecto a la actualidad del equipo que se prepara para afrontar desafíos de magnitud: "La estuve peleando en todas las categorías, en Primera me tocó jugar de titular, ir al banco, pasar por un montón de situaciones , siempre trato de apoyarme en mi familia, en los amigos que me apoyan, estar con confianza cuando las cosas no salen, lo tomo con responsabilidad porque me puede tocar una oportunidad y estoy entrenando para saber aprovecharla".





No solamente en el último partido donde le tocó marcar un gol frente a Rosario Central por la Copa Santa Fe , el joven delantero sintió el apoyo de los hinchas, ese entendimiento y paciencia para con aquellos jugadores que son del club e intentan ganarse un lugar en el primer equipo. Al respecto, enfatizó: "El apoyo se siente siempre, los chicos nos sentimos muy identificados con la gente, imaginate cuando las cosas no van bien el jugador se siente querido y necesita ese apoyo que lo contenga, que vayamos para adelante si perdemos una pelota, la gente te levantaba, es importante para nosotros".





Embed







Y más adelante, reconoció que "desde el momento que debutaba por ahí no se daba la posibilidad de hacerlo ante mucha gente, jugué en Reserva y no había preliminar, arranqué en 2014, jugábamos los lunes, cualquier día".





En otro tramo de la charla recordó aquel gol que le tocó convertir en La Bombonera ante Boca , apenas con un puñado de partidos en Primera División: "La verdad que es uno de los grandes recuerdos que tengo hasta ahora por lo que significa, era el gol del empate, miraba a mis compañeros y no lo podría creer, tuve la chance de hacer otro y la pelota pegó en el palo, uno se pone a pensar después y se da cuenta que fue un momento lindo, pasó todo muy rápido, de la Liga pasé a aquel partido en La Bombonera, fue un cambio muy rotundo, más allá de la derrota lo disfruté y me queda como un gran recuerdo para mí".