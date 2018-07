Una historia complicada comenzó a escribirse el pasado fin de semana cuando el entrenador de Newell's, Omar De Felippe, reconoció el firme interés por sumar al defensor de Colón, Guillermo Ortiz. Lo hizo después del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe ante Unión (empate 2-2).





Esto encendió las alarmas en Colón, que parecía que solo daría buenas noticias esta semana con la continuidad de Marcelo Estigarribia y el arreglo tácito con el marcador central Erik Godoy, pero con esta noticia la tranquilidad se detuvo. Por lo que se pudo saber, la Lepra tiene la opción de ejecutar una cláusula de recompra del 50% del pase del zaguero y capitán sabalero valuada en 500.000 dólares. La única forma que Colón lo impida es que se quede con el resto de la ficha en una suma cercana a los 650.000 dólares netos (supera los 800.000).





Un dinero que la dirigencia santafesina no tenía pensado erogar, máxime si se tiene en cuenta que está en la búsqueda de los refuerzos que solicitó Eduardo Domínguez. Dicho sea de paso, el DT no quiere saber nada con que se vaya Ortiz, de 26 años y afianzado en la titularidad. Tanto es así como se transformó en el principal protagonista de esta cuestión.





"Estoy bien acá", dijo el jugador después del partido ante Rosario Central por Copa Santa Fe, donde admitió que está al tanto del interés del club que lo vio nacer deportivamente, pero que no había hablado con nadie. Será clave su decisión también, porque es hincha de Newell's y eso podría ser determinante.





Pero hay muchas especulaciones en torno a esto. Por ejemplo, que Newell's ejecute este movimiento para sumar un dinero que necesita sabiendo que está concursado y que debe tapar agujeros por todos lados, por eso "presionaría" a Colón para que compre a Guillermo Ortiz. "Si Colón no lo compra, nosotros iremos a fondo el lunes. Recibimos la autorización por parte del concurso para utilizar ese y buscar al jugador que quiere el técnico", apuntaron desde la dirigencia rosarina.





Ortiz Guillermo Ortiz habló sobre su llegada a Colón y también de las responsabilidades que eso implica. UNO de Santa Fe/Juan M. Baialardo





Justamente este sábado estaría pactada una reunión para darle un corte definitivo a esto. De movida, el presidente José Vignatti no se mostró muy interesado en negociarlo. Indefectiblemente, el Sabalero no se arriesgaría y pondría el dinero para quedarse definitivamente con el jugador, pero con el Gringo no se puede aseverar nada. Pero para tener más detalles habrá que aguardar hasta la semana entrante.





