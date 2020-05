Morant: "Llevo en mi corazón los momentos que viví en Colón"

El 30 de abril se cumplieron 22 años de uno de los triunfos más importantes de Colón en su historia, cuando en una noche soñada de Pablo Burtovoy, quien contuvo cuatro penales, el equipo de Daniel Córdoba se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras dejar en el camino al poderoso Olimpia de Paraguay en el Defensores del Chaco. Pablo Morant, uno de los protagonistas de ese cotejo, se refirió a dicho logro, también opinó sobre el presente y futuro del club, y repartió elogios para José Vignatti.

En diálogo con Radio Eme, el Flaco Morant comenzó diciendo: "Es una situación muy particular, estoy muy preocupado por el aspecto sanitario y económico, que van de la mano. Primero tenemos que estar bien para luego sacar el país adelante, debido a que hay gente que lo sufre más todavía".

Luego, Morant se metió de lleno en esa noche histórica del club en Paraguay y dijo: "Fueron siete años muy lindos que pasé en el club. Esa fue una noche muy especial porque solo solo clasificaban los dos mejores del país a la Copa Libertadores y nosotros lo hicimos. Ingresar ya era un mérito. Luego de pasar octavos de final en Perú y cuartos de final en Paraguay, son momentos que llevo en mi corazón, sobre todo porque se dio por penales que tiene una emoción extra. Jugamos con equipos como River, Alianza Lima y Sporting Cristal”.

En cuanto a cómo planteó Colón el partido luego de la victoria por 3-2 en Santa Fe, Morant contó: "Teníamos la intención de jugar de igual a igual. Olimpia era un equipo supercompetitivo, campeón por varias veces la Copa Libertadores, un club acostumbrado a jugar esas instancias. Todo lo planeado tuvimos que reconvertirlo durante el partido. Jugamos todos atrás y Dios de nueve, que en ese caso era Bichi Fuertes y Sandoval. El resultado fue muy bueno ya que Olimpia era un equipo de mucha jerarquía".

LEER MÁS: Los hinchas de Colón quieren tener un festejo especial

"En ese momento la hinchada de Colón acompañaba al plantel sin condicionamientos, hasta donde llegáramos estaba bien. El equipo transmitía mucho desde adentro, teníamos un excelente plantel como en 1997 y 2001, el hincha sabía que íbamos a entregar todo. Siempre acompañó, fielmente, apoyando incluso en las instancias malas. Aún jugando de visitante nos sentíamos locales, la presencia siempre está, como lo demostró en la final de la Sudamericana, y en cada partido que juega como local. En Rosario, con Central y Newell's y en Colón, son los únicos lugares donde se juega a cancha llena", agregó Morant sobre el acompañamiento del hincha.

image.png Morant dejó un grato recuerdo en el club, y tuvo dos interinatos como entrenador de Colón.

Luego contó cómo era Daniel Córdoba como entrenador y Morant destacó: "El Profe a la Libertadores la trabajó muy bien, era un adelantado para la época, hacía un análisis muy exhaustivo del rival, que no estábamos acostumbrados en esa época. Hizo un gran trabajo, lo tuve poco tiempo, en el torneo local no nos fue tan bien porque teníamos un plantel corto, los viajes eran muy largos, es muy distinto a lo que ocurre en Europa. Hizo un gran trabajo, hablaba muy bien y tenía muy claros los conceptos, encontró un plantel armado, con jugadores de jerarquía lo que ayudó a que la Copa sea brillante, ya que jugaban los dos mejores equipos de cada país. Era un torneo supercompetitivo, jugabas contra los campeones de otros países. Su tarea fue buena, pero no le fue bien en el torneo local y se tuvo que ir".

Más adelante Morant opinó sobre su paso como entrenador por el club y dijo: "Tuve dos interinatos, uno con Vignatti en el 2003/2004 que se había ido Maturana, dirigí dos partidos, y luego el último, que fueron un poco más de partidos. Uno siempre es interino, por más que se den los resultados. En el caso de Mario Sciacqua que le gusta ser técnico de Primera, me parece que sería muy bueno que le den una oportunidad porque está muy capacitado, yo me formé más para el fútbol formativo, es lo que me apasiona. Volvería a Colón para coordinar a los técnicos para bajar una metodología de trabajo para inferiores. No me apasiona trabajar en Primera, si ahora lo hice es porque necesito trabajar. Mi vocación es el fútbol formativo".

LEER MÁS: Higuaín: "Tarde o temprano, Colón podrá consagrarse campeón"

Se le preguntó por su relación con José Vignatti e indicó: "Uno habla por su propias experiencias, con José tuve una excelente relación. Todo lo que se logró en sus primeros años como presidente era impensado, ese proceso fue muy bueno, se portó muy bien conmigo y con varios compañeros, llevaba el plantel al día, te pagaba al día, te exigía determinadas cosas, no te regalaba nada, ya que defendía muchísimo al club, hasta en los más mínimos detalles como era un par de medias de entrenamientos, que te los descontaba. Me producía pensar qué bueno este tipo como cuida al club. Mi relación fue muy buena, tanto en lo deportivo como en lo económico cuando estuve el club estaba muy bien. El que no lo quiere que no se enoje, porque esa fue mi experiencia, tengo el mejor de los recuerdos de José, de los hinchas y del club".

Más adelante se le preguntó por el boom Maradona en Gimnasia, club donde está también muy identificado y Morant apuntó: "Fue un fenómeno mundial, su llegada hace que todos hablen de él, es algo espectacular, en cuanto a lo deportivo lo salvó la no continuidad del torneo, ojalá que mejore, al igual que Colón. Tiene mucho sentido de pertenencia la gente de Gimnasia, que se sobrepone a todos los malos momentos institucionales y dirigenciales. Es exactamente igual que la hinchada de Colón".

Por último, Morant se refirió al presente del fútbol argentino, que divide a clubes y jugadores y destacó: "Desde el punto de vista de los dirigentes puede ser entendible, pero al fútbol como competencia no le beneficia que no haya descensos. En función del inconveniente económico que se viene es entendible, pero espero que se llegue a un acuerdo y que sea lo mejor para todos, sobre todo para el hincha y los espectadores que queremos ver espectáculos competitivos y que se mantenga en la elite del fútbol internacional, que se pueda seguir exportando jugadores, preocupa el tema económico, la crisis impactará en todos y en el fútbol también".