Después de pasar una semana en Salta, Colón regresó el lunes pasado a Santa Fe para continuar con la pretemporada que le dará sustento para afrontar la exigente próxima temporada donde tendrá tres competencias por delante. Está más que claro que mejorar la última campaña en la Superliga es prioritario, pero también seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Te puede interesar Mauro Formica está en el radar del Sabalero

Justamente el primer compromiso oficial del semestre será el 11 de julio cuando reciba, desde las 21.30, a Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final. La vuelta será el 18 del mismo mes, también a las 21.30, en el estadio Diego Armando Maradona. Por tal motivo el entrenador, Pablo Lavallén, busca optimizar al plantel y fortalecerlo con caras nuevas.

Colón llega al duelo contra Argentinos tras superar a River de Uruguay

Es así como desde la vuelta a las tareas en el predio Ciudad Fútbol ya estuvo el volante Rodrigo Aliendro, por quién el Sabalero adquirió el 100% de su ficha que compartían en partes iguales Atlético Tucumán y Chacarita. Un jugador que fue pretendido en el mercado de pases anterior, pero que no se concretó producto de la partida de varias figuras del Decano.

Te puede interesar Otro defensor que se asegura Pablo Lavallén

Por eso una vez se puso en marcha el nuevo proceso, el presidente José Vignatti insistió y, sabiendo que también era del gusto del DT, no dudó en acercar una propuesta para que pase a ser patrimonio de la institución. Se espera que sea uno de los dos jugadores de reemplazo en la lista de buena fe de la Conmebol.

Rodrigo Aliendro durante su paso por Atlético Tucumán le marcó un gol a Colón

Sin embargo, por más que lleva varios días trabajando a la par del resto, no fue oficializado y menos presentado por el club. Hoy se utiliza mucho las redes sociales para hacerlo, pero por algo no se da. El motivo sería que, como tiene contrato con Atlético Tucumán hasta el 30 de junio, no se quiere quebrantar nada y por eso sería confirmado el 1 de julio.

Te puede interesar Surge una alternativa de peso para la defensa de Colón

Ya pasó la revisión médica y firmó su contrato, por lo que solo restan los formalismos. Vale recordar que fue una ardua tratativa, ya que al comienzo estaba todo dado, pero luego la historia se dilató producto de quién se hacía cargo de los impuestos, además del porcentaje del mediocampista. Una vez que eso se sanjó, terminó en buen puerto.

Te puede interesar El audaz sistema que Pablo Lavallén analizar utilizar en el nuevo Colón

La dirigencia cumplió con varios de los pedidos del DT: las continuidades de Matías Fritzler, Emmanuel Olivera y Damián Schmidt. También está pronto a hacerlo Marcelo Estigarribia y se sumaron Aliendro y Gastón Díaz. Se esperan por un arquero, dos defensores, dos volantes y un delantero. El nuevo Colón se va armando y las ilusiones se renuevan.