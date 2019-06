La semana pasada, el nuevo director deportivo de Colón, Francisco Ferraro, brindó varias confirmaciones: la encaminada renovación con Matías Fritzler y la salida de Leonardo Burián. Esto último fue algo que sorprendió a muchos, pese a que estaba instalado el rumor. Ni hablar en las últimas horas tras conocerse algunos sondeos de otros equipos.

Te puede interesar Horas decisivas para la llegada de Rodrigo Aliendro a Colón

Al parecer, el arquero necesita regresar a Uruguay o al menos instalarse en Buenos Aires por temas personales que en Santa Fe no podría abordar por la distancia. Aunque en su momento se especuló que no estaría demasiado conforme con su salario por el valor del tasación del dólar establecido al momento de firmar su contrato.

Leonardo Burián debe rescindir su contrato para salir de Colón

Amén de esto, hay buena predisposición de la dirigencia y por eso se espera llegar a un acuerdo rápido para cristalizar su partida. Tanto es así como desde hace varios días se está en la búsqueda de uno o dos goleros, ya que actualmente son tres pibes de las inferiores que están a disposición: Ignacio Chicco y Joaquín Hass.

Te puede interesar Un encuentro de dos Sabaleros de la cuna que sueñan con volver

Obviamente que la idea es encontrar al que nombre que venga para ser titular y quizás uno más para pelear y hacer que la competencia interna sea mayor. Por eso el apuntado sería Alexis Arias, que pidió ser negociado en Gimnasia (LP) pese a que su cláusula de salida es alta para el mercado local (2.000.000 de dólares). El Sabalero habría hecho uno suculento ofrecimiento, pero por ahora no alcanzaría. Por ahora el jugador comenzó la pretemporada en su club.

Vale recordar que están en la lista también Lucas Acosta y César Rigamonti de Belgrano, y más por lo bajo el ecuatoriano Alexander Domínguez, pero sería más que nada un rumor que algo firme. Así y todo, existen detalles que todavía no hicieron posible la salida de Burián. En primer término, se tiene que rescindir el contrato que todavía está vigente por dos temporada más. Algo no menor, ya que la idea del jugador sería no poner un peso y el club no quiere que se vaya así nomás.

Te puede interesar Colón, con competidores de peso por Cristian Lema

El presidente José Vignatti, amén de la buena predisposición para negociar y bajar las pretensiones, pretende algo a cambio y eso quizás demora un poco el asunto. Las charlas en este sentido son constantes con la representación del Charrúa, que mostró ser determinante en las definiciones por penales. Lo plasmó en la Copa Argentina y Sudamericana.

Leonardo Burián estaría en el radar de Lanús

Aunque en los partidos quizás no terminó de convencer, pese a que el equipo dejó mucho que desear en la última Superliga terminando entre los últimos puestos. El plantel retornará a los trabajos el próximo miércoles y el sábado viajará a Salta para hacer la pretemporada, donde debería estar presente Burián, pero es muy probable que todo se concrete en buenos términos para el final de su ciclo en Colón. Solo resta esperar...