"Nadie se comunicó conmigo para que siga en Colón"

Parece difícil de creer, Eduardo Domínguez desea que siga en Colón, Marcelo Estigarribia quiere quedarse en el plantel y los dirigentes manifestaron su intención de renovar el vínculo. Pero la realidad indica que el 30 de junio el volante paraguayo finalizó su vínculo con el Sabalero y públicamente manifestó que nadie lo llamó para ofrecerle su continuidad en la institución rojinegra.





En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 el mediocampista guaraní brindó detalles de la situación que está atravesando y nuevamente repitió su intención de seguir vistiendo la camiseta rojinegra luego de haber finalizado la Superliga siendo elemento titular.











Para luego explicar "La realidad es que no existen complicaciones, el tema es sentarse a conversar, pero la verdad es que nadie se comunicó conmigo. En su momento hablé con el presidente (José Vignatti) y ambos coincidíamos en el deseo de continuar. Pero después de eso no tuve más diálogo con los directivos no se que decir, porque no hablaron conmigo".

Y siguió: "Es por eso que no sé qué pretenden los directivos, si renovar un préstamo o comprar el pase. Yo estoy muy a gusto con el cuerpo técnico y mis compañeros. Mi familia está muy cómoda en la ciudad, estamos muy bien y tranquilos y eso es fundamental. No existió una propuesta formal ni si quiera me senté a conversar por la cuestión económica. Tuve algunas ofertas pero mi objetivo era continuar entrenando con el plantel y seguir en Colón, ya que lo primordial es que mi familia esté contenta".

Así las cosas, la situación por el momento es una incógnita, de todos modos da la sensación que el volante paraguayo podría continuar dado sus ganas y el convencimiento del cuerpo técnico de contar con sus servicios. Seguramente con la vuelta de Vignatti a Santa Fe el tema pueda resolverse.





"El viernes culminó el entrenamiento y retiré mis pertenencias, me despedí de mis compañeros del cuerpo tecnico y de la gente que trabaja en el club. Yo siempre dije que quiero continuar pero no depende de mi, se dijo que el club quería que siga. Ahora me voy a quedar unos días en Santa Fe por los nenes que van a la escuela y después me volvería a paraguay", comenzó diciendo.