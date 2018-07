¿Nicolás Leguizamón se aleja de Colón?

En Colón se habla que, con el arribo del presidente José Vignatti de su viaje por Europa, muchas de las negociaciones que estaban frías se empezarán a calentar de nuevo. Eso habla de lo dependiente que es la dirigencia en este sentido, algo que le causó mucho malestar al entrenador, Eduardo Domínguez, que veía cómo no se concretaban algunos de sus pedidos.





Hasta el momento el único refuerzo es el arquero Leonardo Burián y que se renovó con Matías Fritzler. Estaría todo dado para que suceda lo mismo con Leonardo Heredia y Marcelo Estigarribia, pero no hay más detalles al respecto. Parecía que a Gustavo Toledo se lo llevaba Atlético Tucumán, pero el Sabalero aceleró y compraría una parte de su pase, pero recién se resolvería el fin de semana.





LEER MÁS: La Copa Santa Fe será un banco de pruebas para Domínguez





A decir verdad, la atención está más centrada en los que pueden venir que en los que se pueden ir. En este sentido, trascendió en Buenos Aires que Temperley estaría muy interesado en sumar a Nicolás Leguizamón, de 23 años. El Gasolero se quiere armar bien para retornar a Primera División y por eso estaría pensando en que el delantero rojinegro, que marcó siete goles en 44 partidos, le podría dar cosas importantes en ofensiva. Basaría su intención a raíz de que en Santa Fe es la tercera opción para el DT, ya que por delante están Javier Correa y Diego Vera.





Embed





Esto no quiere decir que Domínguez no lo tenga en cuenta, pero que quizás hoy no lo considera titular, aunque en el mundo del fútbol nada está dicho y quizás este sábado ante Ex Alumnos de San Antonio de Obligado por Copa Santa Fe vaya de arranque, pero se trata más de una hipótesis que algo en concreto.





LEER MÁS: José Sosa: "Quiero volver a la Argentina"





Está claro que si este supuesto interés de Temperley prospera, sería mediante un préstamo y por eso habrá que ver cómo lo analizaría toda la dirigencia de Colón. De igual modo, es solo un mero rumor y por eso será cuestión de esperar para saber qué es lo que finalmente sucederá. ¿Seguirá Nicolás Leguizamón?