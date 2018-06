Nicolás Romat, el lateral que habría sido ofrecido a Colón

Colón retomó los entrenamientos este lunes ya con el arquero Leonardo Burián, que firmó su contrato y pasó la revisión médica. Después, no hay mayores novedades en cuanto a tratativas concretas por parte de la dirigencia. Quizás no haya más concreciones hasta que no regrese el presidente José Vignatti de su viaje a Europa donde, entre otras cosas, irá a finiquitar los detalles restantes del pase de Lucas Alario.





Amén de eso, el vicepresidente Horacio Darrás es quien detrás de las renovaciones de contrato y con los que se intenta arreglar es con Matías Frizter, Marcelo Estigarribia y Gustavo Toledo. Con el Polaco, el panorama es más sencillo, ya que es dueño de su pase, en tanto con el paraguayo es diferente, ya que depende un poco todo de lo que determine Jaguares de México (aunque estaría en el medio un club uruguayo). Finalmente la situación del lateral derecho está supeditada a la salida de Fabricio Bustos, de Independiente.





El Rojo posee su ficha y no tendría problemas en cederlo un año más, el tema está en que si se queda sin su marcador titular –pretendido por Villarreal de México– el DT, Ariel Holan, se quedaría con Toledo. Entonces por ahí este aspecto quizás es el que termine dilatando un poco las cosas.





Justamente por las dudas, muchos representantes se siguen moviendo y en las últimas horas habría sido el teléfono de un directivo para acercarle un nuevo ofrecimiento: Nicolás Romat. El defensor, que se destaca por el andarivel derecho, no renovará en Atlético Tucumán y por eso se sumó como opción.





Vale resaltar que Lucas Ceballos dejó el plantel para sumarse a Patronato y el único que quedó en ese lugar es Clemente Rodríguez. La idea es que siga Gustavo Toledo, pero por las dudas ya se tienen en carpeta más apellidos. De igual modo, esto no quiere decir que es del gusto del entrenador, Eduardo Domínguez, porque es más que nada el movimiento de la representación del jugador.





Romat tiene 30 años (6 de mayo de 1988) y tiene su pase en Atlético Tucumán, con el que jugó 15 partidos, pese a que tuvo un paso por Huracán anteriormente. Habrá que ver si esto prospera o si quedará en la nada, tal como sucedió con Diego Polenta, Rafael García y Carlos Rodríguez.