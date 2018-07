"No es fácil reemplazar a Conti"

El presidente sabalero José Vignatti estuvo de vacaciones en Europa donde aprovechó para descansar, para observar la carrera de Formula 1 y también visitar Alemania para juntarse con la gente del Bayern Leverkusen e intentar solucionar la cuestión de la venta de Lucas Alario.





En su vuelta a Santa Fe, el dirigente sabalero dialogó con LT 9 y allí se refirió a todos los temas que rodean al mundo Colón, desde la conformación del plantel repasando nombres propios y manifestando la cantidad de refuerzos que le faltan para retirarse del mercado de pases.





En el inicio de la charla habló sobre su visita a Alemania por el tema Alario "Estuvimos almorzando en una reunión de camaradería para resolver la situación y esta todo encaminado.Igualmente no estaba toda la gente del club que debía resolver el tema. Pero la verdad que está todo marchando.No hay plazos y estamos bien y la prueba es la reunión de camaradería. Si no habría buena relación, no estaríamos sentados comiendo. Son cuestiones a resolver de ambos lados. Es una cuestión que requiere de las dos partes y una vez que concluya se darán cuenta que no era sencillo".





Respecto a las negociaciones en cuanto a renovación y refuerzos expresó: " Le quiero decir a los hinchas que A veces no es que uno se demore en las negociaciones, por mas que uno este del otro lado del mundo. Pero el Mundial acaparó a los intermediarios y las negociaciones quedaron congeladas, por eso ahora comenzarán a tomar ritmo. No se puede hacer negocios, con gente que no está. La gente de Independiente está retornando este fin de semana y por eso recién la semana que viene nos vamos a juntar con la gente de independiente por el tema de Toledo".









Y siguió: "Yo hablé con DomÍnguez y en ningún momento lo noté molesto para nada, él sabe perfectamente que las negociaciones se complican cuando son jugadores de jerarquía. Lo de Estigarribia va por buen camino, esta mañana hablé con los dueños del pase y la semana que viene nos vamos a juntar".





Sobre las negociaciones para conseguir un marcador central indicó: "En los últimos tiempos se dieron situaciones que lo mas difícil de conseguir son delanteros y marcadores centrales. Por delanteros no tenemos problemas, estamos a gusto con lo que tenemos, pero no es fácil conseguir zagueros y el que ocupaba ese lugar resolvía de una manera especial y no es fácil ocupar el vacío que dejó Conti. Es un puesto clave, no es sencillo suplantar al Flaco Conti y será una ardua tarea lograrlo. Amorebieta es una alternativa, apuntamos por dos o tres opciones y en eso estamos".









En otro tramo de la charla manifestó: "Colon hoy tiene 22 profesionales y nos faltan cuatro jugadores mas para completar el plantel. Hay pedidos por algunos futbolistas, pero en estos momentos no nos seduce ninguna porque son préstamos. Por Leguizamón existieron dos pedidos de un club de Primera División y otro de la B Nacional. Colón tiene que salir a ganar en todas las canchas, tenemos cuatro competencias por delante y a todas debe darle la misma importancia conformando un plantel importante".





Por último consultado por la ida de Alexander Domínguez explicó: "Vélez tiene recursos y urgencias que Colon no tiene, había que comprarlo y entendimos que si bien era un arquero importante, teniamos la oportunidad de reemplazarlo por otro arquero de jerarquía como Burián y preferimos dejar ese dinero para reforzar otros puestos".