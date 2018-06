No hubo acuerdo en el último encuentro entre Colón y Leverkusen

Colón jugó un papel clave para que Bayer Leverkusen decida hace prácticamente un año ejecutar la cláusula de salida que tenía Lucas Alario en River, la que ascendía a los 18.000.000 de euros (con impuestos ascendía a 24.000.000 de euros).





El Millonario lo consideraba una pieza clave en el equipo que intentaba quedarse otra vez con la Copa Libertadores de América, y estaba a un año de hacer uso de la opción de compra por el total de la ficha, que estaba fijada en 1.400.000 dólares.





Los dirigentes de Colón eran conscientes de que el Millonario esperaría hasta ese momento para quedarse con el ciento por ciento de la ficha y luego venderlo al exterior. Entonces esperaban con ansias que algún club esté dispuesto a ejecutar dicha cláusula para quedarse con el 40% del total.





Y apareció el Leverkusen, aunque no estaba dispuesto a desembolsar ese importe por el pase de Alario, por lo cual tras una gestión del empresario Pedro Aldave se llegó a un acuerdo para que se hiciera el negocio, con la condición que la entidad del barrio Centenario devuelva 3.190.000 euros. Dicho acuerdo contó con el aval de la jueza Ana Rosa Álvarez, quien atendía el concurso que pesaba sobre la institución.





La historia que le siguió es bien conocida. El Bayer depositó el dinero y se llevó a Pipa, e inmediatamente se hicieron públicas las fotos donde posaba con su nueva camiseta. En tanto que solo restaba ponerse de acuerdo en las condiciones en las cuales el Sabalero restituiría el dinero acordado.









Lucas Alario.jpg @bayer04fussball











Vignatti viajó a Alemania , previo paso por Zurich para interiorzarse en sede de FIFA qué ocurriría si no devolvía el dinero como estaba pactado y tras reunirse con los popes del Bayer no llegó a un acuerdo. Ofreció diferentes medios de pago, como así también el pase de Tomás Sandoval, pero los teutones fueron inflexibles en querer recuperar todo el dinero.





Una vez terminada la temporada, los alemanes avisaron que un grupo de emisarios, con abogados incluidos, viajaría a la Argentina para juntarse con sus pares rojinegros para cerrar el acuerdo de la devolución de los 3.190.000 euros. Vignatti envió una carta avisando que viajaría en los próximos meses, pero los alemanes hicieron caso omiso y arribaron al país.









Se encontraron en Buenos Aires pero no se pudieron poner de acuerdo, a pesar de que la cumbre fue en los mejores términos, donde intervinieron abogados de ambas partes. Este jueves se volvieron a juntar, donde los Sabaleros ofrecieron tres alternativas de pago.





En ninguno de los ofrecimientos Colón se obligaba a devolver la totalidad del dinero. Incluso se ofreció abonar con los pagarés que recibirán del Benfica por el pase de Germán Conti, y se pusieron a disposición del Bayer jugadores del plantel para que ingresen en la negociación.





Pero los emisarios del Bayer no se contentaron con ninguna de las propuestas y regresarán a Alemania para trasladarle los últimos ofrecimientos de Colón.





Ahora se aguarda por saber si finalmente en la reunión de dirigentes del Leverkusen aceptan alguna de las propuestas o si las rechazan e instalan el caso en FIFA, tal cual prometieron antes de llegar a nuestro país en caso de no llegar a un acuerdo. Lo concreto es que ya no se producirán más encuentros entre las partes y que Colón no se moverá de los ofrecimientos que realizó para devolver el dinero acordado (firmado) en el momento que se realizó la transferencia de Alario.