"No tenemos por qué pensar que Domínguez no va a volver"

Era la voz que muchos esperaban en los últimos días. Primero evitó charlar con la prensa, pero casi a la par del testimonio que ofreció el vice Horacio Darrás, también el presidente José Vignatti eligió un medio de Buenos Aires para contar su versión respecto al tema Domínguez.





En este caso, optó por el programa Puro Fútbol que conduce Walter Safarian ( Belgrano AM 950) y en el inicio reconoció que "Domínguez no tiene que firmar una renovación, es una opción que tenía el club y la tomó. Lógicamente que debe presentarse cuando se inicie la pretemporada".





Y más adelante, agregó: "El vínculo de Colón está hasta el 30 de junio de 2018, hay que hacer una salvedad, nosotros no tenemos por qué pensar que no va a volver, sabemos que se está tomando unas vacaciones, no vamos a hacer conjeturas hasta que tomemos contacto nuevamente".





Desde un primer momento, Vignatti prefiere ir paso a paso, y afirmó: "No quiero guiarme por trascendidos periodísticos que siempre existen y van a existir, hasta que se tomen cuestiones concretas, la realidad es que Domínguez tiene contrato con nosotros y si es de su gusto va a seguir. No lo podemos molestar porque se merece que a las vacaciones las tome con tranquilidad, cualquier novedad, en una hipótesis de que haya cambiado, seguramente nos avisará".









El titular sabalero admitió: "Inclusive le propusimos una prórroga del contrato de dos años más pero no se concretó, se concretó solamente hasta junio. La opción que tenía a favor del club es que podía tomar seis meses más con un incremento preestablecido".





Copa Sudamericana

"Significa algo muy importante, será la tercera vez que Colón intervendrá en la Sudamericana, en el 98 llegamos a cuartos de final de la Libertadores con River, en ese momento estaba primero en el ranking mundial de clubes y perdimos ahí nomás, de aquí en más Colón tiene la proyección a nivel internacional que va a ir en ascenso, es lo que pretendemos".





"Zamora, como todos los rivales es difícil, nunca los partidos se ganan previamente, hay que tomarlo con la seriedad debida con quien le toque, nadie asegura un éxito deportivo a futuro. Ahora cuando Domínguez reanude el trabajo vamos a analizar la logística con él. Nos vamos a reunir y empezar a organizar para que esté todo aceitado en el momento del traslado".





"Lo tenemos que debatir o charlarlo con el técnico cuando regrese, no podemos adelantar ningún nombre, nos pidió un delantero. Dentro de las posibilidades no sabemos en detalle cuántas incorporaciones a realizar, tampoco está definido el cupo de extranjeros, lo evaluaremos al regreso de Domínguez".

















Jugadores pueden irse

"Domínguez y el cuerpo técnico saben perfectamente lo que queremos reforzar, no desmantelar el equipo, hay algunos jugadores como marcan las reglas y son tentados, hay que contemplar los intereses de todos y lo analizaremos en su oportunidad. Mineiro hizo un ofrecimiento por Conti, pero está lejos, Colón no lo quiere vender pero tiene una cláusula que si alguno lo ejecuta se puede ir. En cuanto a Vera, es 100% de Colón y trataremos de que no se vaya, todos pueden ser tentados y cada caso hay que analizarlo como corresponde".





En la parte final, ratificó: "El plantel vuelve el 4 de enero a entrenarse, no me manejo con hipótesis, me manejo con realidades. La realidad pasa por otro lado y no vamos a hacer ninguna evaluación sobre hipótesis. Queremos ir en continuo ascenso en el club, proyectarnos en el ámbito internacional buscando lugares que alguna vez ocupamos y tratar de mejorarlo".