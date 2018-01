Nombres que suenan por el barrio Centenario

El presidente rojinegro se quedará en el país germano una semana, en consecuencia el contacto con el DT Eduardo Domínguez será mediante charlas telefónicas. No obstante habrá otros directivos que comenzarán las negociaciones dado que no hay demasiado tiempo para reforzar el plantel teniendo en cuenta que la Superliga se reanuda el 27 de enero cuando el Sabalero visite a Boca.





De todos modos trascendió que el entrenador pretende entre cuatro y cinco refuerzos: un lateral izquierdo, un volante central, otro mediocampista ofensivo y dos delanteros que podría ser uno por afuera y el restante por el centro.





Y como sucede en cada mercado de pases, algunos nombres se repiten como por ejemplo el caso de Lucas Albertengo por quien la dirigencia hace algunos meses llevó a cabo intensas gestiones para adquirir su ficha pero el delantero prefirió seguir en Independiente. Al interés de Colón por el ex-Atlético de Rafaela se suman los de Huracán y Estudiantes.





En su momento otro futbolista en el que pensó el técnico fue el de Cristian Espinoza a quien dirigió cuando estuvo en Huracán y fue precisamente el mejor momento del delantero que luego fue vendido al Villarreal de España. Para el inicio de la Superliga llegó a Boca a préstamo por un año y medio y eso hace que sea inviable además por el contrato que percibe en el Xeneize. Pero es un jugador por el cual Domínguez tiene debilidad.





Por su parte, otro nombre que se escuchó por el lado del barrio Centenario es el de un viejo conocido como Facundo Bertoglio quien en estos momentos juega en el Apoel de Chipre, El futbolista de 27 años y surgido en las inferiores rojinegras volvió al fútbol argentino en el 2015 para vestir la camiseta de Tigre.





Está claro que al jugador lo seduciría volver a jugar en Colón, pero por el momento no hubo contactos oficiales. Se sabe que en el plantel está Diego Morales pero no es muy tenido en cuenta por Domínguez y podría volver al Matador. Se sabe que el técnico no declaró prescindible a ningún futbolista pero es verdad que precisa refuerzos para jerarquizar el plantel y es por eso que ya arrancó la danza de nombres.

























Este jueves a partir de las 8 en el predio Colón comenzará con la pretemporada que se llevará a cabo en Santa Fe y Paraná. En el primer entrenamiento no habrá ninguna cara nueva dado que por ahora no existen gestiones avanzadas y además no se debe soslayar que por estas horas José Vignatti está arribando a Alemania para solucionar algunos aspectos de la venta de Lucas Alario al Bayern Leverkusen.