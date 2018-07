Guillermo Ortiz se convirtió en el nuevo capitán de Colón tras la partida de Germán Conti al Benfica de Portugal. Sin embargo, Newell's tiene la chance de repatriarlo en este receso, alternativa que incluso admitió el entrenador Omar De Felippe luego del cotejo ante Unión por Copa Santa Fe





El defensor rosarino fue uno de los pocos titulares que fue titular en el cotejo ante Rosario Central por el certamen provincial, y cuando se le preguntó un balance de lo producido, destacó: "En lo personal me sentí bien, sumando minutos. Es el tercer partido de la pretemporada, sabemos que tenemos un partido pronto por la Copa Argentina , y esto nos sirve para agarrar ritmo".





En cuanto a cómo está el equipo en esta parte de la preparación, afirmó: "Bien, terminando y ultimando detalles para el arranque de la actividad oficial. Nos hacían falta estos amistosos, estamos en la búsqueda de otras cosas. Nos estamos preparando bien, si nos descuidamos lo pagamos caro".





Sobre la chance que tiene La Lepra de repatrairlo, afirmó: "Estoy muy bien en Colón, pero sé que existe esa posibilidad. El comentario me llegó, pero repito que estoy bien en Colón. La gente me tomó mucho aprecio y trato de devolvérselo dentro de la cancha. No me llamó nadie todavía. Contractualmente sé que está la posibilidad de volver a Newell's, pero si me desvío del objetivo no me sirve. Estoy bien acá, con mis compañeros, hay un buen grupo. Sabemos lo que nos jugamos en el próximo semetre y que podemos hacer historia".





En la parte final se lo consultó sobre la responsabilidad de ser el capitán del equipo y manifestó: "El Flaco (Conti) cuando se fue me comentó que estaba esta posibilidad, para mí es un plus, tengo que transmitir esa responsabilidad desde el fondo hacia mis compañeros".