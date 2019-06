Colón avanzó en las últimas horas para adquirir al arquero de Gimnasia Alexis Martín Arias. Se dice que la dirigencia sabalera habría ofrecido cerca de 1.200.000 para adquirir el 80% del pase del golero y además un contrato superador desde lo económico por tres temporadas.

No obstante, en las últimas horas se conoció el interés concreto por parte de Vélez para sumar a Guillermo Ortiz. El técnico del Fortín Gabriel Heinze lo conoce cuando fueron compañeros en Newell's y ya avisó que es prioridad para reforzar el bloque defensivo.

Ya existieron contactos entre la dirigencia, aunque Colón estaría solicitando una cifra alta para dejar ir al marcador central. Hay que recordar que el Sabalero es dueño del 100% de su pase y tiene contrato vigente hasta junio del 2021.

Sucede que no está considerado titular para Pablo Lavallén y es por eso tiene ganas de cambiar de aire. Y obviamente que una institución como Vélez lo seduce y mucho.

Pero si la entidad de Liniers no llega con el dinero que pretende Colón, existiría la chance de incluir en la negociación al ecuatoriano Alexander Domínguez, quien sería el plan B para el arco rojinegro.

El arquero dejó un excelente recuerdo en su paso por Santa Fe, tanto en lo deportivo, como en lo profesional. De hecho fue uno de los nombres que sonaron para reemplazar a Leonardo Burián.

En estos momentos Domínguez se encuentra en Brasil disputando la Copa América con su seleccionado siendo titular. En su momento Dida se fue de Colón por cuestiones económicas ya que percibía un contrato alto.

Sucede que en Vélez no tuvo continuidad y Lucas Hoyos se terminó quedando con el puesto y lo relegó al banco de suplentes. De allí que tendría ganas de tener continuidad.

No obstante, está claro que la prioridad ahora pasa por sumar a Arias, pero en caso de que las negociaciones no prosperen, no habría que descartar esta posibilidad que Colón y Vélez se sienten a negociar por Ortiz y Domínguez.

Recordando que antes de que Burián decida irse, Lavallén había manifestado públicamente su intención de sumar un arquero. Por lo cual, no habría que descartar que lleguen dos porteros.