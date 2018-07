Ortiz: "Vignatti me dijo que harán uso de la opción"

Guillermo Ortiz se transformó en el máximo referente del equipo tras la partida de Germán Conti al Benfica de Portugal. Su importancia en el equipo es tal que Eduardo Domínguez le confió la cita de capitán para este nuevo proceso deportivo.





Sin embargo, como la mitad de su pase pertenece a Newell's, los dirigentes de Colón deben hacer el esfuerzo económico para comprar el resto de su ficha y de esta manera evitar que la entidad rosarina lo pueda recuperar en este receso.





Cuando al defensor central se lo consultó sobre esta chance de volver al equipo de donde surgió futbolísticamente, destacó: "Estoy tranquilo porque me siento bien acá. Tengo un respaldo y me gané todo dentro de la cancha".









En cuanto a si está al tanto de las gestiones que entablaron Newell's y Colón por su pase destacó: "Sé que hubo una reunión y que saldrá todo bien y como todos queremos. No creo que haya problemas en ese sentido".









Mientras que luego, agregó: "Por ahora no soy caro (risas). Quizás más adelante sí. Hablé con el presidente (José Vignatti) y tengo su respaldo. Me manifestaron que harán uso de la opción y por eso respeto todo lo que hacen los dirigentes".









Cuando se lo consultó si tuvo contacto con los dirigentes de Newell's, contó: "No me habló nadie. Newell's compró a alguien hace poco en 700.000 dólares y por eso no creo que los dirigentes de Colón se arriesguen. Por eso estoy muy tranquilo".





LEER MÁS ►► La sorpresiva reflexión de José Vignatti sobre el Clásico y el STC2000









También se refirió al encuentro ante Deportivo Morón por la Copa Argentina , y analizó: "Jugamos a gran intensidad, distinto a los amistosos, con público y con muchas cosas en juego. Hicimos un buen trabajo de pretemporada y de a poco iremos aceitando la idea que quiere (Eduado) Domínguez"









Y agregó: "La idea era ganarle las espaldas a los centrales. En todo momento quisimos generar el dos contra uno y por momentos nos complicaron. En el gol se dio lo que entrenamos".