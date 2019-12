Osella le bajó el pulgar a la chance de Vegetti a Colón

El mercado de pases tiene en vilo a los hinchas de Colón, que están expectantes por conocer a los jugadores que vendrán para reforzar al plantel en 2020. Se necesita una renovación para intentar enderezar un rumbo que hace peligrar la permanencia en Primera División. Por si fuera poco, la danza de nombres es cada vez más grande y por eso se espera que recién en la vuelta a los entrenamientos haya novedades (3 de enero).

Justamente en las últimas horas trascendió el rumor sobre una posible vuelta de Pablo Vegetti, actualmente en Belgrano (9 goles en 15 partidos) y quien tuvo un paso por Santa Fe en 2015. Esto atendiendo a que la dirigencia está buscando el tradicional referente de área pedido por el nuevo entrenador, Diego Osella.

Sin embargo, el DT reconoció que no es su intención tentar al atacante en este momento tan importante para el Pitara. Pero no porque no sea de su agrado, todo lo contrario, lo tiene muy bien conceptuado, pero como el elenco cordobés lo necesita para ir por la remontada en la Primera Nacional, prefiere mirar para otro lado.

Vale recordar que el técnico estuvo en la parte final del Celeste en la Superliga donde no pudo mantener la categoría. Si bien sumó varios puntos, no le alcanzó. Con este panorama, en Colón se apunta hacia otro sector, sin dejar de mirada en el ascenso, ya que las cotizaciones de los goleadores en la máxima categoría están actualmente por las nubes.

Así las cosas, se disipa un rumor que se había instalado con fuerza.