Otro jugador extranjero que rechazó a Colón

Este fin de semana, trascendió el interés que Colón habría mostrado por el volante ofensivo de Nacional de Uruguay, Luis Aguiar, de 32 años. El hermetismo en la dirigencia santafesina hacía difícil que se filtrara la información y por eso no había más detalles al respecto. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz que el Sabalero le habría ofrecido dos años de contrato.









Desde ya, tenía el visto bueno del entrenador, Eduardo Domínguez , que anda en la búsqueda de un jugador con características desequilibrantes en los últimos metros de la cancha. Este lunes se sumó al grupo Ariel Cháves proveniente desde Almagro, en algo que sorprendió a propios y extraños, pero puede que venga de la mano con la decisión del charrúa, que finalmente no aceptaría la propuesta de venir a Santa Fe









"Es real el interés que surgió de Colón de Santa Fe, pero prefiero no hablar del tema, que hable la gente del club, porque si no uno queda como un vende humo, no voy a decir nada de nada al respecto", resaltó el jugador en el programa Tuya Y Mía de su país. Pero más adelante dijo: "Hablé con la gente de Nacional y ya saben lo que quiero", en un claro síntoma que no se mostró muy a fin con la propuesta sabalera.









Se trataría de un nuevo paso infructuoso para la dirigencia rojinegra, que ya había hecho intentos anteriormente por Gonzalo Bueno, Nicolás Prieto y Ramón Arias. Quizás muchos uruguayos no ven a Colón como una vidriera y por eso apuestan todo a mantenerse en su país. Una especulación cruda y real, ya que hoy el mercado argentino bajó un poco en la consideración del continente europeo, que es el deseo de gran parte de los jugadores.