Pablo Lavallén: "Ese equipo de Colón entró en la historia"

Desde que se terminó su ciclo como DT de Colón y abandonó Santa Fe, Pablo Lavallén volvió a hablar en varias ocasiones de su experiencia al comando del equipo Sabalero, dejando cosas interesantes o frases relevantes, fundamentalmente en contacto con medios de Buenos Aires.

En este caso, en diálogo con Clarín desde Villa Urquiza, donde descansa a la espera de una nueva oportunidad, expresó que "dirigimos en cuatro provincias y no sé lo que es terminar un entrenamiento y volver a mi hogar. Dios está en todos lados, pero atiende las oficinas en Buenos Aires. También supone un riesgo. Hay más exposición y si te va mal puede influir negativamente. Me encantaría tener una experiencia cerca de casa".

Más adelante afirmó que "de los nueve meses que pasaron desde mi salida de Colón, cinco se consumieron sin fútbol en todo el mundo. Recién el mes pasado empezaron algunas ligas y seguramente va a haber una reestructuración desde lo económico en el fútbol argentino. Habrá pocos recursos para contratar en las plantillas, menos cambios de entrenadores. Se paró la rueda del fútbol y la pandemia nos imposibilitó trabajar".

Está claro que la charla ingresó en terreno de volver a recordar aquella final del 9 de noviembre de 2019, de la cual ya pasaron más de 9 meses. Al respecto apuntó que "Si uno mira la final en sí, fue una gran decepción. Si uno mira todo el trayecto que realizó el club y el plantel a lo largo de ese semestre, es distinto. Porque nosotros llegamos en marzo y nos quedaban cuatro partidos del torneo. Arrancamos la Copa Sudamericana después de jugar el primer partido en Mar del Plata contra Aldosivi. Y de ahí viajamos a Buenos Aires para ir a Perú. Entre esos poquitos partidos comenzamos con la Copa Argentina y competimos en tres frentes permanentemente, como lo hizo River, teniendo mucho menor poderío que el plantel de (Marcelo) Gallardo y también, muchas más dificultades".

LAVALLEN 1.jpg Pablo Lavallén reconoció que fue difícil la relación con el presidente de Colón.

Para luego, agregar: "Para Colón no es lo mismo que River. Nosotros teníamos 6 horas de micro para llegar a Ezeiza, subirnos a un avión y volar a otro país. El descanso es distinto. Uno gasta más horas viajando que los equipos que la Capital. Y si uno tiene en cuenta esas pequeñas aristas, creo que fue un éxito, más allá de haber perdido en la final. Nos hubiese encantado ser campeones, pero ese equipo quedó en la historia, va a ser el mejor de los 115 años del club".

Al momento de opinar sobre las razones por las que Colón no pudo salir campeón de la Copa Sudamericana, Lavallén insistió en que "En ningún momento el equipo tuvo tiempo de consolidarse desde lo futbolístico. La triple o doble competencia, que es lo que todos quieren porque te da jerarquía y más ingresos al club, es el ámbito más complicado para los entrenadores. No teníamos tantas ideas afianzadas y al jugar cada tres días uno no tiene tiempo para reforzar los fundamentos y darle un estilo de juego. Así y todo, se llegó muy lejos. Lo de la final lo pongo en un párrafo aparte, se terminó desdibujando, jugamos en un campo lleno de agua y hubo muchos imponderables".

Lavallén.jpg Pablo Lavallén espera una chance de volver a trabajar tras su paso por Colón. Olé

Y más adelante, amplió: "No supimos cómo dar vuelta el partido en una cancha anegada. En las cinco llaves previas, salvo contra Municipal al que le ganamos los dos partidos, en todas las demás (River de Uruguay, Argentinos, Zulia, Atlético Mineiro) siempre fuimos en desventaja y lo dimos vuelta. Cuando el equipo se veía en esa situación comprometida, sacaba su mejor fútbol. Y la final no nos permitió eso".

En la parte final, también dejó una opinión respecto a su relación con José Vignatti, al apuntar que "soy de otra generación, tengo otra visión de lo que debe ser el proyecto de fútbol de un club. Muchas veces no estábamos de acuerdo con el rumbo y eso no permitió que fluyera la relación de buen modo. Más allá de que no teníamos tanto contacto, porque con el presidente hablaba una vez por semana o cada diez días, y ahí no coincidíamos. Pancho Ferraro nos ayudó porque fue los ojos de la comisión directiva; él veía cómo funcionaba el equipo. Fue rara la relación con Vignatti desde el principio, y aunque no era la más cómoda para nosotros ni para la dirigencia, el equipo llegó hasta un lugar privilegiado"