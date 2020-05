Pablo Lavallén: "Logramos algo histórico en Colón"

A Pablo Lavallén le tocó guiar a Colón a la final de la Copa Sudamericana, que perdió ante Independiente del Valle, en lo que representó la posibilidad más concreta que tuvo el club de conseguir su primera estrella. Sin embargo, nunca terminó de convencer a los dirigentes ni a la gente, con lo cual una fecha antes de que termine el 2019 deportivo abandonó su cargo.

Con el receso por la pandemia del coronavirus, Pablo Lavallén habló con varios medios, donde dejó sus sensaciones sobre lo vivido en Colón. Esta vez fue el turno de atender a La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde repasó su gestión al frente del conjunto sabalero.

En el arranque se le pidió que calificara a su paso por Colón y tiró: "Muy bueno. A veces uno se queda con la final, pero lo más importante es el camino. En ese sentido, nos quedamos con la sensación de haber hecho algo histórico".

LEER MÁS: Santella: "Es complicado el ánimo de los jugadores"

Cuando se cumplen seis meses de esa final, Lavallén dijo que la gran lluvia que se desató en Asunción fue clave en el desarrollo del encuentro ante Independiente del Valle. En tanto, que también reparó en la lesión que sufrió Rodrigo Aliendro el día antes del encuentro, que lo marginó por mucho tiempo de las canchas.

"Fue una final muy rara que se desvirtuó por un montón de situaciones. No es una excusa lo del clima, pero uno no entrena táctica o estrategia en una cancha llena de agua. Confirmé que el partido era parejo. La lluvia y el gol terminó siendo mucha ventaja porque nos obligó a salir a buscar el partido en una cancha que no permitía jugar por abajo", destacó en otra parte Lavallén sobre la final que Colón jugó en Paraguay.

Lavallén.jpeg A Pablo Lavallén todavía le dura la bronca por la final de la Sudamericana que perdió con Colón. UNO Santa Fe

A pesar de su final en el Sabalero, Lavallén hizo hincapié en el respaldo que le dio el hincha en la final en Paraguay al equipo, y expresó: "He jugado en River, en México y en otras latitudes y lo que hizo el hincha de Colón no lo vi nunca en mi vida y no creo vuelva a verse. La gente ganó un campeonato aparte".

LEER MÁS: Gastón Díaz dejaría Colón para jugar en Gimnasia de La Plata

Cuando se le preguntó por la seguidilla de partidos que tuvo Colón en la segunda parte del año, opinó: "Mi idea futbolística para el equipo sólo se vio en un 40 o 50% en Colón. No lo pudimos plasmar ni en los entrenamientos ni en los partidos. El rendimiento nunca terminó de convencernos a nosotros y a los jugadores".

En otro tramo se refirió a su relación con el presidente de Colón, y Lavallén destacó: "No tenía tanto contacto personal con el presidente (José Vignatti), sí por teléfono. El hecho de jugar tres competencias generó desgastes y desacuerdos".

Por último, afirmó que "la gente no conoce la cocina del club" y que el haber llegado hasta una final continental debe dejar enseñanzas para su cuerpo técnico, para los jugadores y para los dirigentes. "Cuando Colon vuelva a jugar una instancia como la que jugó, sabremos si aprendió de esta experiencia", concluyó.

Fuente: Cadena 3