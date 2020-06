Paolo Goltz, más cerca de continuar en Gimnasia

El primer nombre que apareció en el radar de Eduardo Domínguez para reforzar al plantel de cara a la próxima temporada fue Paolo Goltz, cuyo pase pertenece a Boca y jugó a préstamo en la primera parte del año en el Gimnasia de Diego Armando Maradona.

Domínguez fue compañero de Goltz en Huracán y le dio la palabra que en caso que Maradona no continuara en Gimnasia aceptaría el desafío de llegar a Colón, que en este receso se quedará sin Damián Schmidt y hay muchas chances que no continúe en el plantel el uruguayo Rafael García, ya que no es del gusto del DT.

Pero en las últimas horas las informaciones que llegan de La Plata dan cuenta que Maradona tiene todo acordado para continuar en Gimnasia, con lo cual es un hecho que el primer nombre apuntado para Domínguez en Colón no podrá llegar, debido a que había supeditado su incorporación a la suerte de Diego.

LEER MÁS: Colón licencia al plantel durante la cuarentena

A esta hora, en La Plata, se informa que finalmente, Diego seguirá en el Bosque. Maradona y la dirigencia de Gimnasia llegaron a un principio de acuerdo y el Diez seguirá en el club hasta diciembre de 2021. Humo blanco en La Plata.

Este miércoles, el Lobo cumplirá 133 años y, como regalito para sus hinchas, el presidente del club, Gabriel Pellegrino, quiere regalarles el anuncio de la continuidad del diez al frente del equipo. El nuevo acuerdo regirá desde el 31 de agosto hasta diciembre de 2021. Sí, Diego también es el DT ahora pero no percibiría su salario en los meses de julio y agosto.

image.png Paolo Goltz seguiría en Gimnasia debido a que está a un paso de arreglar su continuidad Diego Maradona.

El actual contrato de Diego vence el 30/6 y no será renovado hasta el 1/9 de este año. Eso es lo que acordaron los dirigentes del club platense, Gabriel Pellegrino y el vice Jorge Reina, en una charla virtual que mantuvieron con Cristian Bragarnik, representante del 'Diez' y quién tendrá injerencia en la llegada de jugadores al club en esta nueva etapa de la relación Diego-Lobo.

LEER MÁS: El Top 10 de goles de Colón en el último campeonato

A Diego ya se le avisaron que se viene una renovación profunda en el plantel. Sobre ese punto, Pelusa ya advirtió que él mismo va a llevar adelante dos negociaciones particulares: un arquero y un delantero. En el resto, tendrá mucho que ver Bragarnik.

El colombiano Jonathan Agudelo, Maximiliano Caire, Claudio Spinelli, Manuel Guanini y el venezolano Jesús Vargas no renovarán sus contratos, mientras que el arquero Jorge Broun y Paolo Goltz tendrán una charla con el cuerpo técnico para terminar de definir su futuro.