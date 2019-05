Lo importante para el bloque defensivo fue mantener el cero en su arco, ya que a lo largo de la Copa no le marcaron. Por ello lo poco para rescatar de los 90' jugados en el Centenario de Montevideo fue el empate y tener la chance de definir en condición de local.

Pero más allá de las estadísticas los jugadores de Colón que hablaron con la prensa mostraron autocrítica y el marcador central Emanuel Olivera no fue la excepción. El ex-Boca Unidos se retiró con un traumatismo en su rodilla, pero es optimista en que pueda estar

"Nos faltó un poco más de juego, nos costó tener la pelota, no fuimos tan claros y en ataque no pudimos generar situaciones. Tenemos buenos jugadores, de buen pie y te da bronca no poder hacer un buen partido, pero son momentos y ojalá que el encuentro que viene tengamos esa jerarquía de querer jugar, de pedirla y poder llegar al arco rival para ganar el partido", sentenció.

Consultado por el empate y la obligación de tener que ganar en la revancha expresó: "Nos vamos con un empate, mantuvimos el arco en cero y Cachorro tapó dos pelotas muy buenas, pero siempre hay que ganar para poder pasar. Ahora afrontaremos la revancha con todo para poder de fase".

Respecto al rival dijo: "Nosotros lo estudiamos, ellos esperaban y lanzaban hacia los jugadores rápidos que tienen de mitad de cancha hacia adelante, por eso debíamos estar concentrados al 100% en defensa. Pero hay que seguir trabajando y mejorando, es importante mantener el cero. Nos faltó de mitad de cancha hacia adelante arriesgar un poco más, algún pase entrelíneas y en la revancha tendremos que animarnos y arriesgar un poco más".