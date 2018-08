Patricio Fleming le tiró un centro a los hinchas: "Que la gente viaje tranquila"

"No creo que vayamos a tener inconvenientes. Que la gente viaje tranquila. Vamos a tomar todos los recaudos para que todo el mundo pueda entrar", reconoció uno de los vicepresidentes de Colón , Patricio Fleming, en la previa de lo que será el duelo de ida de los 16º de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo de Brasil





Justamente el tema de la venta de localidades es lo que tiene en vilo a gran parte de los hinchas, ya que se dispusieron que sean cerca de 4.000, pero se presume que la convocatoria superará las 5.000, siendo algo a tener muy en cuenta. Es así como el directivo llevó tranquilidad con sus palabras. "Esta noche (por este miércoles) nos juntamos con cincos dirigentes, que nos invitaron a una cena de camaradería y aprovecharemos para el último mangazo. Ya hablamos con la embajada y creo que no habrá problemas".









En otro tramo de la charla con Sol 91.5, Fleming hizo una radiografía: "Vemos a los jugadores totalmente unidos. Es el mismo plantel del año pasado, salvo el Flaco (Conti) y el arquero (Alexander Domínguez). Creo que estamos preparados y con las expectativas de hacer un buen partido acá en el Morumbí. La idea es llegar con posibilidades al Cementerio de los Elefantes. Es lo que esperamos todos".





Respecto del rival, fue cauto: "Estuve viendo los últimos partidos de San Pablo y tiene jugadores muy importantes; es un equipo muy aguerrido. Está pasando un gran momento, con cinco triunfos sobre seis, pero nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible para conseguir un buen resultado".





Uno de los interrogantes para el duelo de este jueves es saber si será titular Javier Correa, quien sufrió el miércoles pasado una lesión de grado 1: "El sábado y domingo, previo a esto, estuvo haciendo todo tipo de trabajos. Está con unas ganas bárbaras y no se quiere perder este partido por nada. Está enchufadísimo y creo que jugará. Hay un gran entusiasmo general".









Indefectiblemente se le consultó sobre la historia polémica de la transferencia de Mauricio Pinilla, pero evitó hacer comentarios: "Eso lo está manejando la parte legal. Nosotros no vamos a hacer ninguna declaración hasta que no esté terminado". De todos modos, recalcó: "Nosotros seguimos trabajando sobre el tema. Algún otro refuerzo vendrá. No dejaremos de trabajar".





En el final del Clásico dijo que "la televisión quería llevarlo al lunes, pero nosotros nos opusimos desde todo punto de vista, ya que vendrá gente desde muchas partes de la región a ver el partido. Además se aprovechará para ver la carrera. Esperemos que esté todo el estadio a full".