Varios en el mundo Colón estaban a la expectativa del resultado entre Deportes Tolima de Colombia y Argentinos Juniors. Más que nada, porque el ganador sería el próximo rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por haber ganado en la ida 1-0 y empatado 0-0 en la vuelta, quedó establecido que será el Bicho el nuevo escollo del Sabalero. En este caso, a diferencia de la edición anterior, le tocará jugar primero en el Brigadier López y definir en el Diego Armando Maradona.

Esto atendiendo a que en el sorteo de la segunda fase se estableció que la localía en la revancha la tendrá aquellos que salieron primeros en el bolillero. Colón fue 12 y Argentinos 9, por lo que habrá que viajar a La Paternal para cerrar la serie. Por reglamento, la Conmebol expone que los locales deben darle 2.000 localidades al visitante. Después queda en cada club facilitar un número más amplio. Un dato no menor para los hinchas, que demostraron su amor incondicional en Uruguay copando la tribuna olímpica del mítico Centenario.

Algo que ya se había visto en el Morumbí, con 5.000 almas siendo partícipes del triunfo épico ante San Pablo. Pero ahora la cosa es diferente, ya que el Diego Armando Maradona no es tan imponente y con suerte se podría completar el cupo establecido de entradas. Por eso algunas versiones indican que no sería descabellado pensar un partido solo con parcialidades locales, tal como sucede en la Superliga.

Más que nada, para que no haya que hacer un operativo especial de seguridad y cada elenco no tenga que ceder tanto espacio, que no sería en el lado Rojinegro, cuyo estadio tiene una mayor capacidad. Esto en el terreno de lo extraoficial, porque en caso de darse el cupo limitado antes mencionado habrá que ver cómo es la venta, si de forma online o en boleterías.

Si bien es cierto que todavía hay tiempo para analizar estos temas, ya algunos ponen foco en esto y analizan qué es lo mejor para que todos salgan satisfechos. Indudable que es un cruce que le favorecía a ambos por la cercanía, pero como siempre se dice, cuando juegan Argentinos, algo distinto siempre pasa.