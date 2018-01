"Por Conti están lejos de lo que tienen que ofrecer"

En el inicio del año son muchas las cuestiones por resolver por parte de la dirigencia sabalera y las mismas son encabezadas por el presidente José Vignatti. Este martes en el primer día hábil del 2018, el directivo rojinegro comenzó el día a pura reunión y la primera de ellas fue en el club con la gente de Utedyc para solucionar el conflicto gremial dado que los empleados están de paro.





En diálogo con Fox Sports Radio Rivadavia 96.7 Vignatti se refirió a distintos temas que por estas horas son noticias en el mundo Colón, aunque fiel a su estilo no quiso mencionar nombres de posibles refuerzos ante la posibilidad de contar con Brian Fernández.





En el inicio de la charla el dirigente habló sobre el conflicto con Utedyc y se mostró muy molesto con la postura del gremio "En estos momentos estamos tratando de solucionar el conflicto de Utedyc pero están poco predispuestos al diálogo. Es un tema que viene desde largo, acá no es un problema de dinero, sino de privilegios, había un desorden total, era tierra de nadie, lo demás son excusas y argumentos inválidos. Nosotros privilegiamos el diálogo, pero no acceden a dialogar. Lamentablemente este conflicto choca con que tengo que viajar y algunos directivos no están en la ciudad, pero trataremos de solucionarlo", afirmó mostrando su descontento.

























