¿Por qué el plantel de Colón cargó contra Fernando Echenique?

Sin embargo, en la repetición se vio claramente que en ningún momento Ceballos tocó al delantero del Rojo, que fingió la infracción que se encargó de sancionar el juez del encuentro. Echenique no solamente falló en esa determinación, sino que en el primer tiempo no le dio un penal al Rojo por una falta de Gonzalo Escobar a Emmanuel Gigliotti.





Embed ASÍ FUE EL PENAL#SuperligaxFOX | Lucas Ceballos enganchó a Meza dentro del área y Echenique cobró la infracción a favor del Rojo. pic.twitter.com/Fi7JJ4f35h — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de febrero de 2018







Además, los jugadores del Rojo reclamaron una mano de Germán Conti tras un remate de Leandro Fernández en el primer tiempo, y también se quejaron por un gol que fue mal anulado por una supuesta falta a Alexander Domínguez , que la TV también se encargó de confirmar que no existió.





Embed ¡¡¿Alguien nos puede explicar QUÉ COBRÓ ECHENIQUE ACÁ?!! Gracias. pic.twitter.com/tllzmkAKAd — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) 4 de febrero de 2018











Mientras tanto los jugadores de Colón y el DT Eduardo Domínguez reclamaron una mano en el área de Independiente en el primer tiempo, que a su entender tendría que haber sancionado con penal.













Por eso, luego del partido, fueron muchas las voces que se alzaron contra la actuación del árbitro Echenique. Ceballos, protagonista de la acción que terminó con el tanto del Rojo, afirmó: "Los árbitros no miden con la misma vara, te da bronca porque te quedás con las manos vacías luego de haber hecho un esfuerzo muy grande. Cobran según la camiseta de cada jugador, se tiró, y el árbitro midió distinto a la mano que no cobró en el área de Independiente".







Embed #SuperligaxFOX | Vera: "Este partido no era para perderlo. Hoy trabajamos muy bien el partido, metimos, jugamos. Y por un penal, no sé si fue, no nos llevamos nada". pic.twitter.com/gzGFlyFsqm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de febrero de 2018

A su turno, Christian Bernardi apuntó: "Hubo varias jugadas dudosas en las cuales fuimos perjudicados. No me pareció que fuera penal, en el primer tiempo también hubo una mano que no cobró. Espero que haya sido una equivocación y nada más".









El mismo Domínguez también se quejó de la labor del hombre de negro y destacó: "No sé qué vio el árbitro. Pero es el que manda y sanciona. De qué vale protestar si después nos amonestan o expulsan. Yo no vi penal, pero el árbitro compró y está bien. En la Argentina con el mínimo detalle te ganan. En este caso lamentablemente por un error del árbitro".













Mientras que el más duro de todo fue Javier Correa, quien disparó: "Al árbitro le pesan algunas camisetas. En este caso pesó más la camiseta de Independiente. Siento que nos robaron el partido. Es así como viene este loco y te saca el partido de las manos. Me tengo que enfocar en hacer goles y en rendir, para eso me trajeron. Debo mejorar mi trabajo y por eso me voy recaliente, porque no pude hacer un gol".

A los 26 minutos del segundo Fernando Echenique le dio un penal a Independiente por una falta de Lucas Ceballos a Jonathan Menéndez, que luego el santafesino Leandro Fernández, hincha fanático sabalero, se encargó de canjear por el 1-0 con el cual terminó el encuentro en el Brigadier López, que significó la cuarta derrota consecutiva.