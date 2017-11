Práctica de fútbol para definir el equipo

De mitad de cancha hacia atrás, los protagonistas no se discuten, dado que en siete partidos Colón apenas recibió tres goles. Lo único a tener en cuenta es que tanto Germán Conti como Guillermo Ortiz tienen cuatro tarjetas amarillas y deberán cuidarse de no recibir un cartón amarillo. Pero fuera de eso, no hay dudas en relación al bloque defensivo.





Así las cosas, el interrogante está dado en definir si el técnico arriesga un poco más y mete un delantero como el caso de Nicolás Leguizamón para quitar un mediocampista. Si eso sucede podría repetir la fórmula del partido ante Temperley en donde Leguizamón hizo dupla de ataque con Diego Vera y Tomás Chancalay arrancó como carrilero por izquierda.









Si eso sucede el que podría salir del equipo es Marcelo Estigarribia, quien no jugó bien ante el Taladro y que hasta aquí no logró afianzarse como titular. Justamente el del volante por izquierda es el puesto que aún no tiene dueño, ya que jugaron Estigarribia, Christian Bernardi y Chancalay.











Con Matías Fritzler y Pablo Ledesma como indiscutidos en la zona media y Cristian Guanca quien actuó en todos los partidos como titular, ese puesto es por ahora el que está en discusión. Por ello la práctica de este miércoles a las 14 en el estadio será clave para despejar este interrogante.

La duda planteada es saber si Eduardo Domínguez les ratifica la confianza a los 11 futbolistas que iniciaron el encuentro ante Banfield, o si en virtud de jugar como local y ante San Martín de San Juan mete un cambio de mitad de cancha hacia adelante con el objetivo de tener mayor peso en ataque.