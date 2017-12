Prediger: "Me gustaría volver a Colón"

Fue uno de los jugadores apuntados por todos los hinchas cuando el plantel decidió no jugar frente a Atlético de Rafaela en un momento crucial de Colón desde lo institucional. Luego, abandonó el club y el equipo se terminó yendo al descenso.





Quedó marcado por esa decisión y a pesar de los rumores que circularon acerca de que habría resignado una gran parte de la deuda que el club mantenía con él no fue suficiente para que los hinchas lo vuelvan a considerar como uno de los jugadores más preciados surgidos de las divisiones inferiores.









En este receso, cuando se acerca una nueva participación de Colón en competencias internacionales, su nombre comenzó a sonar fuerte otra vez por Santa Fe. Sin embargo, se trató solo de rumores y ningún dirigente lo salió a confirmar. Su presente está en San Martín de Tucumán, donde es capitán de un equipo que busca técnico para afrontar la segunda parte del campeonato de la Primera "B" Nacional.









El Perro habló con Sin Mordaza del momento que está viviendo en el Santo tucumano e hizo referencia a las ganas de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente para revertir la imagen que dejó en su anterior paso. "En San Martín (Tucumán) estoy muy cómodo y con el hincha hay un respeto mutuo", comenzó diciendo.









Sin embargo, cuando se le hizo mención a los rumores que lo vinculan nuevamente con la entidad rojinegra, destacó: "Me gustaría volver a jugar en Colón algún día. Me encantaría arreglar las cosas con los hinchas más que volver a jugar aunque sé que no es fácil por varios factores". Vale recordar que el crespense tiene contrato vigente con San Martín, donde es uno de los jugadores mejores pagos del plantel.





Mientras que siguiendo con el tema de su posible regreso a la institución y del afecto que lo une a la institución, destacó: "Toda mi vida viví ahí y soy hincha de Colón".