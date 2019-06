El 30 de junio vence el contrato de Matías Fritzler con Colón, por ello hace ya un tiempo Pablo Lavallén le dijo a la dirigencia que haga el esfuerzo para retener al volante que hace dos años está en el plantel rojinegro.

El técnico lo considera un jugador clave y es por eso que desea retenerlo ya que lo piensa como elemento titular. El domingo pasado José Vignatti junto a Francisco Ferrara se reunieron con el Polaco en Buenos Aires para comenzar a cerrar un acuerdo.

En consecuencia, el propio Pancho en declaraciones a la prensa manifestó que estaba todo acordado para que el mediocampista siga. Pero este jueves en declaraciones a Aire de Santa Fe 91.1, Fritzler aclaró su situación.

"Estoy de vacaciones, tranquilo y tratando de descansar y relajarme un poco después de un semestre complicado en el que el equipo estuvo un poco golpeado", comenzó diciendo.

Ante la consulta si había llegado a un acuerdo expresó: "La verdad es que no se cerró nada, Colón tiene la prioridad, estuvimos hablando con los directivos. El domingo me junté con gente de Colón, pero todavía hay muchas cosas por definir".

Para luego agregar "A la hora de tomar una decisión pongo muchas cosas en la balanza, sería mi segunda renovación. Lo económico es importante, pero no es lo principal. Aposté por Colón porque me parece un club importante, con gente que acompaña muchísimo. Y esas cosas las pondré en la balanza, más allá de otras ofertas que puedan existir".

En otro tramo de la charla dijo "No hubo certezas, porque sino ya estaría todo definido, pero son etapas lógicas de negociaciones. Pero quiero aclarar que no es real lo que estaba circulando de que ya había arreglado".

Aunque está claro que existe una buena predisposición de ambas partes "Los dirigentes como así también el técnico me manifestaron las ganas de que me quede y soy un agradecido por eso. Y obvio que mi interés está en Colón sino no seguiría negociando. Hay que esperar el desenlace, pero todos queremos llegar a un acuerdo", sentenció.

Respecto a lo que viene detalló: "El 12 me voy a presentar a trabajar con el plantel y seguramente en estos días los directivos se pondrán en contacto para seguir negociando. Yo los veo con ganas de formar un equipo competitivo y ahora sumaron un secretario técnico como Francisco Ferraro, aunque la situación no es fácil por el contexto económico".