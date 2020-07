Qué jugadores le reclamarían judicialmente la deuda a Colón

UNO Santa Fe vino informando en las últimas semanas la compleja situación económica que atraviesa Colón, con deudas para el cuerpo técnico, los jugadores y demás empleados del club. Esta situación fue confirmada por Matías Fritzler en diálogo con algunos medios de la ciudad, donde además confirmó que inició acciones legales por dicho motivo.

Eduardo Domínguez le pidió a los dirigentes que consigan la continuidad de cuatro de los nueve jugadores a los cuales se les terminó su contrato el pasado 30 de junio. Ellos eran Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza, Guillermo Celis y Fritzler.

Pero lo concreto es que la dura situación económica que atraviesa Colón conspiró en contra de dicho cometido, y de los cuatro jugadores pedidos por Domínguez, solamente Fritzler era quien conservaba alguna chance de continuar. Sin embargo, con la acción que realizó el Polaco, su futuro estaría lejos del club.

LEER MÁS: Colón: los dos jugadores que ofrecieron y analiza Domínguez

José Vignatti, al referirse a la situación económica que atraviesa el club, con motivo de las deudas que se conocieron con el plantel y el cuerpo técnico de Domínguez, manifestó en diálogo por Radio Gol (FM 96.7), que "estamos de cara a una realidad que no es tan optimista, en cuanto a los recursos, el más importante es en cuanto a la TV y la venta de jugadores, pero hoy no hay interesados por nadie, los que habían no están presentes hoy. La cuota societaria, más allá de la imposibilidad de un aumento, nos encontró en una cuota de bajo valor, son recursos que no vamos a tener".

Y Vignatti agregó sobre la situación económica de Colón, potenciada por varias deudas: "Hay que tener paciencia, hay un poco de preocupación de algunos medios que hablan de grandes deudas de Colón, no pasa por ahí. Hay algunos retrasos que se van a negociar para tratar de cumplir con todos. Hay dos alternativas, se cobra ahora con una quita o se espera que lleguen más recursos. Algunos se pueden poner más exigentes que otros pero estamos viviendo un panorama donde no se pueden hacer locuras, pero no hay grandes deudas, hay dinero por cobrar que todavía no lo pudimos hacer. Pero estamos muy bien posicionados".

image.png Estigarribia pretendía quedar en Colón, que tiene una gran deuda en cuanto a su contrato privado.

Pero no se quedó allí y Vignatti agregó: "Institucionalmente estamos con una gran tranquilidad, no estamos pasando por un mal momento económico, son circunstancias derivadas de la pandemia, pero lo vamos a solucionar. Que los socios de Colón se queden tranquilos que la administración está en buenas manos, y que lo vamos a corroborar como lo hicimos en los 16 años que estuvimos al frente del club".

LEER MÁS: Matías Fritzler intimó a Colón mediante una carta documento

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, más allá de Fritzler que mandó una carta documento a Colón exigiendo el pago de la deuda que el club mantiene con él, también hay otros dos jugadores a los cuales se les terminó el contrato el pasado 30 de junio, que también tienen pensado acudir al mismo recurso.

image.png Damián Schmidt tiene pensado reclamar la deuda que Colón mantiene con él mediante una carta documento.

Hasta aquí se acordaron las salidas, pagando lo adeudado, a Mauro Da Luz, Gastón Díaz y Gabriel Esparza, mientras que Braian Galván se fue en libertad de acción a la MLS de Estados Unidos. En tanto, todavía Fernando Zuqui no decidió qué acción realizará, debido a que conserva una leve chance de continuar en Colón, mientras que Damián Schmidt y Marcelo Estigarribia estarían pensando también mandar una carta documento al club por las deudas que se mantienen con ellos.