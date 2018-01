"Queremos sacar campeón a Colón"

Su perfil bajo es una característica. Desde que debutó en la Primera División de Colón mostró condiciones y actualmente es uno de los mejores jugadores de la Argentina. Es así como hace varios mercados de pases viene siendo sondeado por varios equipos, pero él prefiere no hacerse tanto la cabeza y luchar al máximo por ver al equipo lo más arriba posible. Es Germán Conti , que rompió el silencio en medio de la pretemporada en Santa Fe y contó muchas cosas, incluso algunas que pocos sabían.





"El otro día se dio la casualidad que se cumplieron cinco años de mi primera pretemporada. Debuté una fecha antes de que llegue (Diego) Osella, con Mario Sciaqua en ese torneo. Justo me expulsan en la última jugada después del gol de Olimpo , donde se me salió un poco la cadena (risas)", comentó el defensor en diálogo con el programa La 12 que se emite por Radio 96.7.





Germán Conti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Muchos se sorprendían por no decir nada ante los rumores de su posible salida. Es más, Atlético Mineiro vino a buscarlo, pero por temas impositivos su transferencia se terminó frustrando. Sin embargo, el santafesino cambió nervios por paciencia: "Estoy muy tranquilo y lo dije siempre, que yo soy feliz en Colón. Desde ya, uno siempre quiere crecer y buscar nuevos objetivos y me tocaron varios mercados de pases en los que estuve muy cerca de irme. Creo que eso habla muy bien de mí, porque no es fácil mantenerse en la vidriera. Ahora ya lo tomo con más tranquilidad. Siento que maduré en ese aspecto".





"Traté de estar lo más tranquilo posible y de manejar la ansiedad como siempre. Aprovecho para agradecerle a la gente del Mineiro el contacto. La verdad que me trataron muy bien, pero no se pudo dar y por eso sigo con mi cabeza acá, porque sé que la única forma de seguir creciendo es entrenando duro y aportando lo necesario para sacar a Colón adelante", agregó.





Embed





"Cuando se cayó la posibilidad de River al principio tuve un bajón, pero hoy en día estoy muy bien. Tuvimos varios sondeos y ofertas concretas que no llegaron a buen puerto por diferentes motivos. Ahí fue cuando intenté hablar con los más grandes y me dijeron que por algo pasan las cosas, por eso hay que seguir y tratar de llevar a Colón a lo más alto", admitió.





Siguiendo por el mismo hilo conductor, expuso: "En su momento sentía que me tenía que expresar y hoy soy mucho más callado. Quizás los que me conocen se enojan porque no doy notas, pero es mi forma de ser. Soy una persona de perfil bajo y de seguir siempre igual, porque la humildad es la que te lleva al éxito. Ojalá que en Colón lo pueda lograr. Uno siempre sueña con lograr cosas en el club del que es hincha y el día que me vaya espero hacerlo bien y por la puerta grande para en el futuro volver y sacar campeón a Colón, que es lo que todos queremos".





Germán Conti.jpg Prensa Colón





"Si me toca irme, como dije antes, quiero que sea por la puerta grande y después volver junto a otros chicos que también salieron de acá para hacer un grupo todavía más fuerte y salir campeones", acotó.





Eso abrió el debate, de apuntalar el sentido de pertenencia con los valores surgidos de las formativas: "El trabajo debe ser profundo, desde las inferiores, para que esto sea posible y sigan saliendo buenos jugadores. Ojalá que el club siga creciendo deportiva y económicamente para generar un lindo futuro. Hay material abajo, solo hay que ayudarlos".