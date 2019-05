Luego de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana el plantel fue licenciado y su técnico Pablo Lavallén ya está en Buenos Aires aprovechando unos días de descanso junto a su familia. En el día posterior al triunfo ante River, el DT sabalero habló con AM 990 que en Santa Fe se escucha a través de Radio Gol 96.7.

"No fue un buen semestre para Colón, a nosotros nos tocó dirigir los últimos 11 partidos contando la Superliga, Copa de la Superliga, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Y la verdad es que los resultados no habían sido del todo buenos desde principio de año, por lo cual debíamos pasar esta fase de la Copa para terminar bien el semestre y seguir en la Sudamericana, como así también en la Copa Argentina", manifestó en sus primeras palabras.

Te puede interesar Colón ya tiene fecha confirmada para la vuelta a los entrenamientos

Y siguió: "Por suerte lo logramos, ante un rival complicado y de una forma particular, ya que el equipo había tenido partidos en donde le habían dado vuelta los resultados aún ganando 2-0 y encima arrancamos el encuentro perdiendo 1-0. Pero el equipo sacó el carácter y fue la primera vez que pudo dar vuelta el marcador en los últimos meses y para los muchachos y para nosotros significa mucho".

Consultado por el diagnóstico que realizó del plantel dijo: "Lógicamente estos 11 partidos que dirigimos nos sirvieron para tener un panorama mucho más claro con lo que contamos y qué necesitamos. Y conocer el potencial de cada uno de los futbolistas. La intención era esa, más allá de que uno tiene que tratar de ganar todo lo que está en juego. Y uno tiene que evaluar porque ahora empieza otro semestre y ahí comenzará realmente nuestro proyecto y tenemos que saber qué jugadores traer para potenciar lo que ya tenemos".

"Va a haber movimientos de futbolistas porque hay muchos contratos que se terminan y vamos a incorporar. Algunos muchachos no van a continuar con nosotros y en esta semana lo vamos a dar a conocer. Y necesitamos un equipo para competir en tres frentes, la Superliga, la Sudamericana que es de eliminación directa y tenemos la Copa Argentina. Por lo cual debemos tener un equipo con dos titulares por puesto para tratar de ser competitivo y seguir avanzando en todo lo que jugamos", opinó.

Respecto a este tema agregó: "Cuando empiezan los mercados de pases hay jugadores que los quieren todos los equipos. Los jugadores tratan de sacar los mejores contratos y especular con la mejor opción. Y es ahí donde empieza la competencia entre los dirigentes, pero no podemos competir ante rivales con mayor poder económico".

Te puede interesar El futuro de los 11 titulares que jugaron ante River

En cuanto al desarrollo de la Copa indicó: "Estamos esperando que se defina la llave entre Argentinos y Tolima y después veremos. Venimos por un cuadro donde hay pocos equipos brasileños, creo que uno. En consecuencia, si logramos pasar esta llave de octavos tendremos rivales que no tienen tanta historia en la Copa".

Por último le preguntaron por Tomás Sandoval y respondió: "Tiene apenas 20 años, tiene un muy buen porte, lo que pasa es que a pesar de ser alto no tiene una buena masa muscular y un cuerpo para jugar de lo que juega. El juega como 9 de área, pivot y todavía es endeble. Pero bueno es goleador y seguramente irá teniendo minutos. Nosotros lo vimos por televisión y en algunos videos, y ahora que lo tenemos con nosotros le vemos esa cualidad y todos los equipos quieren tener un jugador con ese olfato de gol. Pero hay que armarlo bien para aguantar el ritmo y el roce que tiene la Primera División".