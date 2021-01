Rafa Delgado jugó el primer partido de las semifinales ante Coquimbo, en Paraguay, donde ingresó en el segundo tiempo. Luego fue titular en la revancha en Florencio Varela, donde Defensa y Justicia logró el pasaje a la final, donde aplastó a Lanús por 3-0 para quedarse con el título en la Copa Sudamericana.

LEER MÁS: José Vignatti busca en Buenos Aires los refuerzos para Colón

Una vez que Defensa logró el título, Rafael Delgado volvió a Colón, y José Lemme, cuando fue consultado por él en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), destacó: "Es una persona extraordinaria, ayer nos abrazamos cuando se fue para Santa Fe. Tiene mucha humildad, estuvo mucho tiempo acá y es como un hijo. Le agradezco por lo que nos dio".

Mientras que al mismo Rafael Delgado se le preguntó por esa chance de volver a Defensa y Justicia, y no fue del todo terminante en cuanto a su continuidad en Colón, y afirmó: "No hablé con nadie, todo era festejos y alegría. No pude hablar con los dirigentes, solo los saludé cuando me vine y les agradecí por contar conmigo".

Rafael Delgado.jpg Desde Varela se ilusiona con que Defensa pueda repatriar a Rafael Delgado, quien ya trabaja en Colón. Gentileza: @JuanchiMolina

Más allá de las declaraciones de Lemme y del mismo Delgado, desde Florencio Varela se maneja la firme chance de que el lateral izquierdo pueda volver a Defensa y Justicia, ya que es una pieza clave para Hernán Crespo.

El Halcón de Varela jugará la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Suruga Bank y el supuesto Mundial de Clubes que se desarrollará este año bajo un nuevo formato. Por este motivo pretende contar con Chelo, debido a que no tiene un jugador de esas características y de ese nivel en el plantel.

LEER MÁS: Rafael Delgado: "Con Colón también podemos pelear cosas importantes"

Desde Defensa se ilusionan con una supuesta deuda en la compra del 50% de su ficha que hizo Colón en el arranque de 2020, como así también de una deuda que habría con el jugador, que se generó durante los meses de pandemia, y por la cual en su momento le había enviado una carta documento al club.

Si bien parece poco probable que se genere esta alternativa, ya que Colón tiene los derechos económicos y la posibilidad de cumplir con lo que supuestamente debe, es inevitable poder eludir la ilusión y la información que se maneja en Varela de un posible retorno de Rafael Delgado, quien estaría deseoso de poder afrontar esos desafíos.