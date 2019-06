Uno de los primeros nombres que apuntó Colón en el mercado de pases fue Rodrigo Aliendro, quien fue dirigido por Pablo Lavallén en Atlético Tucumán, y es un viejo anhelo de la dirigencia.

Es que en el mercado de pases anterior se lo fue a buscar luego de cerrar la llegada de Luis Miguel Rodríguez, pero los dirigentes del Decano decidieron cerrar las salidas ante el descontento de los hinchas tras las partidas del Pulga y de Guillermo Acosta a Lanús.

El jugador es un viejo deseo que tiene el presidente José Vignatti, quien había realizado una suculenta oferta que ascendía hasta 1.000.000 de dólares por el 50% de la ficha que tiene la entidad del Jardín de la República.

Sin embargo, tuvo que ver relegadas sus pretensiones ante la decisión de la directiva de Atlético, pero en este mercado de pases no dejó pasar la oportunidad, y luego de charlarlo con Lavallén comenzó a idear la ingeniería para poder contar con una de las figuras del Pini.

De esta manera, el presidente llegó a un rápido acuerdo con los dirigentes tucumanos para comprarle el 50% de su ficha en 900.000 dólares, más el 50% del pase de Gustavo Toledo. Además, consiguió el aval de Independiente, dueño de la otra mitad del lateral derecho.

En tanto que luego comenzó a gestionar la compra del otro 50% de la ficha del jugador que le pertenece a Chacarita. En este caso tenía pensado cederle la mitad del pase que tiene de Cristian Guanca (la otra parte es del Funebrero), ya que el Al-Ettifaq de Arabia Saudita estaba dispuesto a hacer uso de la opción por el jugador.

De esta manera le ingresarían al conjunto de San Martín 2.000.000 de dólares limpios, debido a que el Sabalero le cedía la mitad del pase de Guanca. Pero el conjunto árabe finalmente no hizo uso de la opción, y se cayó esta posibilidad.

Fue entonces que Vignatti tuvo que apelar a su capacidad de gestión y realizar un importante ofrecimiento económico para Chacarita, más allá que si bien no trascendió se informa que habría sido aceptado.

El jugador, a pesar del arreglo, todavía no se sumó a los trabajos del equipo de Lavallén, ya que se deben solucionar algunos temas como por ejemplo el pago de impuestos.

Incluso se menciona que a raíz de esto, y para evitar un pago mayor de impuestos, el jugador podría sumarse después del 30 de junio, cuestión que no fue oficializada por ninguna de las partes.

Mientras tanto Lavallén llevó a Toledo a la pretemporada, ya que le puso suspenso con sus declaraciones al arribo del Pini. "Hay negociaciones, hasta no estar cerrado y que llegue a Salta no lo cuento, los futbolistas y sus representantes tienen variables, algunos están cerca, otros no tanto, esto va a ser largo", destacó el DT sabalero.

Sin embargo, desde todas las partes admiten por lo bajo que restan detalles, que no serían de relevancia, para que el jugador se convierta en patrimonio sabalero, más allá que a poco menos de un mes para la participación de Colón en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Argentinos, la presencia de Aliendro brilla por su ausencia en Salta.