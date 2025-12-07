Uno Santa Fe | Colón | Colón

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

Además del mánager, Colón quiere sumar un secretario técnico y surgió la chance de Mauricio Risso, que fue cauto. "La intención está", dijo

7 de diciembre 2025 · 18:32hs
Durante los días posteriores a las elecciones en Colón, un nombre comenzó a circular con fuerza: Mauricio Risso. Su posible desembarco como secretario técnico tomó temperatura rápidamente, pero el ruido empezó a apagarse cuando quedó a un paso de confirmarse la llegada de Diego Colotto como mánager.

Más que nada, porque el puesto podría ser ocupado por alguien de su confianza, lo que podría enterrar esta posibilidad de Tuca.

De todos modos, Risso no esquivó el tema y explicó cómo está la situación en diálogo con Sol 91.5. “Si bien brindé mi apoyo a esta lista que ganó porque tengo gente conocida, tuve charlas con personas de alto rango. La intención está”, admitió, confirmando que las conversaciones existieron.

Sin embargo, aclaró que el escenario todavía no está resuelto. “Falta reunirnos y definir algunas cosas. Quedamos en juntarnos nuevamente”, explicó, dejando la puerta apenas entreabierta.

La chance de Tuca Risso como secretario técnico de Colón, en duda

Por ahora, la posibilidad de verlo ocupar un rol en el nuevo organigrama futbolístico parece lejana. “Hasta el momento está en stand by ”, sentenció.

