En diálogo con Santa Fe Canal y en referencia al trabajo físico que están edificando, sostuvo que "estamos muy bien, los muchachos tuvieron una respuesta bárbara en todo sentido, y nosotros desde todos los ángulos: el club está colaborando, los profes, videoanalistas, los GPS, estamos muy contentos, lo necesitábamos, estamos esperando armar un muy buen equipo".

LEER MÁS: El particular pedido que le hizo Colón a Marcelo Saralegui

Más adelante, a propósito de extender el vínculo y ser parte del cuerpo técnico que iniciará la campaña 2023, Samantha expresó que "es una nueva oportunidad, impensada unos meses atrás, esperamos aprovecharla, está todo dado para llegarle a la gente, conformarla con esfuerzo, sacrificio, estamos buscando jugadores que puedan identificarse en ese diálogo entre hinchada y jugadores".

Cuando debió dejar su pensamiento respecto al mercado de pases, el uruguayo subrayó que "el mercado no es fácil, en otros países el dólar está mejor que en Argentina, en aquella época contamos con jugadores como Müller, Castillo, Aquino, gente con gloria y hambre, hay que saber elegir, apuntar bien. Trataremos de no errarle en las elecciones".

En la parte final, opinó respecto a la actuación de su país en el reciente Mundial de Qatar: "Uruguay me sorprendió para mal, nos entusiasmamos con ver un equipo más protagonista, no en cuanto a resultados, se le recalcaba a Tábarez que era defensivo, queríamos ver a un equipo atacando más, por eso un poco la decepción de lo que no se pudo ver".