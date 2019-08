En la previa del encuentro contra Sol de Mayo por la Copa Argentina, que terminó en goleada 4-0 y clasificación a los octavos de final, el presidente de Colón, José Vignatti, tomó contacto con la prensa y se refirió a algunos temas de la actualidad.

Si bien es cierto que el foco inicialmente estuvo centrado en su relación con el DT Pablo Lavallén, después se hizo hincapié en la posibilidad latente de incorporar un refuerzo más. Vale recordar que la dirigencia elevó la notificación de la transferencia de Cristian Guanca a Al Shabab de Arabia Saudita en el filo del cierre de libro de pases y por esto tiene una prórroga de AFA para sumar un jugador.

Es así como trascendió que la prioridad para el cuerpo técnico es un tradicional 9 para el tipo de juego que desea implementar. El tema es que no cuenta actualmente en el plantel con las características necesarias para hacerlo y ahí es donde radica la insistencia. Cuando se conoció esta posibilidad, la danza de nombres se hizo cada vez más grande, apuntado hacia el exterior, ya que no puede sumar a nadie del ámbito local.

Pablo Lavallén

Pero la realidad es que se trata del puesto más buscado y por ende también de mayor cotización, por lo que la búsqueda es compleja en todo sentido. Mucho más por la devaluación del peso respecto al dólar, factor que cuantificó la cuestión. Por eso no hubo mayores avances al respecto.

Sin embargo, también entró a tallar la disyuntiva si realmente se necesita un goleador u otro jugador, como por ejemplo un lateral izquierdo, ya que ahí solo está Gonzalo Escobar y Lavallén viene probando con Marcelo Estigarribia como variante. Esto dejando en claro que el pibe Franco Quiroz no es tenido en cuenta, en esas paradojas del fútbol, ya que con Julio Comesaña era titular indiscutido.

Marcelo Estigarribia

También se especuló con sumar a otro zaguero e irrumpió el rumor de repatriar a Germán Conti, pero rápidamente se disipó. Entonces, lo concreto es que los tiempos están pronto a expirar. El propio Vignatti lo reveló: "«Tenemos hasta el viernes (30 de agosto), a las 20, para ingresar la solicitud y el 5 de septiembre para completar los trámites»", en torno a la gestión por un futbolista.

Aunque evitó dar detalles si finalmente existe algo encarado: "Habría que preguntarle al director deportivo. Tengo mis gustos en el fútbol, pero soy directivo más allá de hincha y me debo a la sugerencia del director deportivo. No es que no quiero hablar, pero quiero cuidar un orden y para eso está el directivo deportivo.

Daría la sensación que la puerta todavía no está cerrada, pero la realidad es que el tiempo no es aliado y, tal como viene la mano, el plantel pinta para quedarse así como está. Aunque esto puede cambiar repentinamente...