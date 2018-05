¿Se trabó el pase de Germán Conti a Benfica?

Desde hace varias temporadas, Germán Conti está en la vidriera. No solo por sus buenas actuaciones sino también por todo el potencial que tiene y las más de 100 batallas con la camiseta de Colón con tan solo 23 años. En consecuencia, constantemente hay sondeos de interesados, mucho más cuando se está llegando al fin de la competencia y cuando se abre el mercado de pases.





En el final de 2017 estuvo muy cerca de marcharse a Atlético Mineiro de Brasil, pero por cuestiones impositivas quedó trunco. Esto tiene que ver con que el Sabalero pretendía que el elenco paulista se haga cargo también de los impuestos y allí apareció el cortocircuito, porque solo estaba dispuesto a desembolsar el valor de la cláusula de rescisión.





Germán Conti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Fue otro golpe a las ilusiones del marcador central en pos de dar un nuevo paso en su carrera. Para colmo, estaba entrando en la última parte del cumplimiento de su contrato, pero a diferencia de lo sucedido con Gerónimo Poblete –que desde el principio siempre supo que se marcharía sin dejar ningún rédito–, el Flaco siempre pensó en el beneficio del club y por eso extendió su vínculo hasta 2020 en un acto total de sentido de pertenencia.





LEER MÁS: Fritzler: "No clasificar a la Sudamericana sería una gran frustración"





Todo esto intuyendo que su posibilidad para emigrar llegaría tarde o temprano, beneficiándose todas las partes. Justamente hace varios días explotó la bomba con el fuerte interés de Benfica de Portugal por llevárselo. Es más, pondría sobre la mesa lo que pide Colón, que son 3.500.000 de euros, más los gastos. Además, tendría preparado un contrato por las próximas cinco temporadas, en algo que seduce de sobremanera al pibe santafesino.





Embed





Sin embargo, lo que parecía ya consumado se detuvo. ¿Por qué? Al parecer otra vez los temas impositivos son el factor que enfría las negociaciones. La dirigencia sabalera no se expresó hasta el momento con el fin de no dar demasiados detalles hasta que no esté todo concretado. En este caso, habría algunas "comisiones" que están reteniendo la cosa, según informa el sitio luso A Bola, uno de los portales deportivos más prestigiosos de aquel país.





LEER MÁS: ¿Y ahora quién podrá ayudarlo?





Desde el vamos, la operación rondaría los 5.000.000 de euros, aunque en otro tramo de la información se indica que está en vía de arreglarse. Es más, esperan que en los próximos días viaje a Europa para realizarse los estudios médicos y estampar su firma. Por lo tanto, ante River y Vélez podrían ser sus últimos partidos, aunque la idea es que esté también ante Racing.





Germán Conti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





No obstante, como UNO Santa Fe contó en su momento, Fenerbache de Turquía se anotó también como interesado, ya que uno de sus marcadores centrales no continuaría. Entonces la opción del marcador central, de 1,93 metros, es más que interesante. La tiene que remar desde atrás, pero para la dirigencia saber que hay varios competidores podría traerle lindos dividendos.





LEER MÁS: El karma de Colón tras el regreso a Primera: ganarle a los "Grandes"





Por lo pronto, el jugador está concentrado en tratar de que Colón sume la mayor cantidad de puntos posible para cristalizar el pasaporte a la Copa Sudamericana. Hoy su aporte es indispensable y por eso la idea pasa por abstraerse de los comentarios y salir a jugar con la cabeza fría. Aunque lo cierto es que a su futuro lo tiene en otro rumbo. ¿Será Benfica finalmente su destino?