"Si no tenemos esfuerzo y sacrificio estamos liquidados"

Javier Correa no se guarda nada ya sea dentro como fuera de la cancha. Va a todas las jugadas como si fuera la última y a la hora de declarar se aparta de las frases de compromiso y se muestra tal cual es, aún cuando sus palabras generen polémica o repercusión.





En este caso no fueron estridentes, pero dejó algunas frases contundentes y una de ellas fue en referencia al juego de Colón "A veces no hay que tratar de jugar lindo, sino hacerlo como se puede y sacar resultados, Atlético jugó al pelotazo, a la segunda pelota y otra vez nos tocó arrancar desde atrás en el marcador",tiró.





Para luego agregar "Ahora tenemos revancha el domingo, nos está costando, pero el Clásico es un partido aparte. No será fácil,habrá que dejar todo en la cancha, es un partido en donde la ciudad se paraliza.Para eso tenemos que mejorar y no cometer errores".









En cuanto al presente del equipo y el nuevo esquema en donde tuvo como compañero de ataque a Nicolás Leguizamón opinó: " Me sentí muy bien, esta vez no estuve tan solo en ataque y eso está bueno. Tuvimos varias chances para convertir pero no pudimos hacerlo y eso nos preocupa".





Sobre el segundo gol de Atlético en donde no pudo rechazar bien el balón y se la dejó a Aliendro explicó: "La quise controlar para salir de contra ya que ellos estaban en ataque. Pero cuando quise pararla se me fue. Obvio que hay mérito del jugador que pateó porque fue un golazo, pero le das para que patee 10 veces más y no la mete".









Por último y de cara a lo que viene fue contundente "Hay que acostumbrarse a pelear, a embarrarse y a tirar todos para el mismo lado. Tenemos que salir adelante y conocer nuestras limitaciones, nosotros sino tenemos esfuerzo y sacrifico estamos liquidados. Lo del San Pablo ya pasó, no somos más ni menos que nadie. La gente lo puede seguir disfrutando, pero nosotros debemos olvidarnos de eso, es una etapa que pasó y ahora debemos pensar en el Clásico".