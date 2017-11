"Siento que todavía no jugué un partido bien"

Jugó todos los partidos como titular, pero aún no encontró su mejor rendimiento y él lo sabe. Por eso no se conforma con lo hecho hasta aquí y se muestra autocrítico en cuanto a su nivel y también en relación al funcionamiento colectivo. Es consciente que Colón puede dar más y por eso Cristian Guanca apunta a mejorar en lo individual y en lo colectivo.





En charla con Dale Dale Deportivo por Aire de Santa Fe 91.1 el ex-Chacarita habló sobre su vuelta al club después de un año y medio, de las mejoras con las que se encontró y también opinó sobre los defectos y las virtudes que evidenció el Sabalero en estas ocho fechas que se llevan jugadas en la Superliga.





"La verdad que no me arrepiento de haberme quedado en Argentina,obviamente que desde lo económico la propuesta de Arabia era muy buena, pero mi prioridad pasaba por lo futbolístico. Además sabía de las mejoras que existían en Colón tanto en lo institucional como en lo deportivo y eso me sedujo. El club cambió mucho respecto al 2015 cuando me tocó venir por primera vez. Ahora el club está muy bien y ordenado en todos los aspectos", comenzó diciendo el Chino.





Para luego agregar "En Turquía me costó adaptarme, pero también es cierto que estuve poco tiempo, de todos modos quería retornar al fútbol argentino, extrañaba todo lo que se vive acá. El entorno, las hinchadas, la pasión que existe acá y que no se ve en otros lados".





A la hora de opinar respecto al funcionamiento del equipo en estas ocho fechas jugadas aseguró: "Nos está costando cerrar los partidos, no terminamos bien las jugadas, a veces no decidimos bien y perdemos rápido la pelota como ocurrió en los últimos partidos ante Banfield y San Martín de San Juan".





Y siguió: "Tenemos que mejorar en tener la pelota, saber cuando atacar y cuando tenerla o enfriar el partido, a veces buscamos mucho el arco rival y deberíamos tener la pausa necesaria cuando vamos ganando para no darle la chance al rival del ida y vuelta. Me gusta la entrega que tiene el equipo de jugar el partido como si fuera el último, tenemos mucha actitud, la defensa está muy bien y nos falta un poco de juego".





Por último habló sobre su rendimiento y lo que viene "Siento que todavía no jugué un partido bien, en el que haya quedado conforme. Pienso que puedo dar mucho más y estoy trabajando para eso. Lo que nos pasó en los últimos partidos nos tiene que servir para aprender, creo que tendríamos que tener algunos puntos más. De todos modos ahora debemos pensar en Argentinos que será un partido complicado".