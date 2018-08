"Sigo soñando con ganar un título en Colón"

Si bien no es titular, alterna y siempre está a las órdenes de Eduardo Domínguez cuando el entrenador así lo dispone. Se especula con que tenga chances de jugar ante el San Pablo para dar una mano en la zona media. Pero más allá de esa circunstancia el Polaco se siente útil y le hace un amago al calendario.





En la previa al choque con el elenco paulista, el volante rojinegro habló con Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad (97.9) y allí tocó varios temas. Se refirió a nombres propios y expresó sus deseos respecto a su futuro deportivo.









"El 80% de mi presente se lo debo a mi cuidado personal, ya que el cuerpo siempre tiene memoria.Sigo en Colón porque me siento útil. No estaría y no seguiría en Colón solamente por ser una persona grande", comenzó diciendo el Polaco.





Respecto a su presente indicó:"No seguiría jugando al fútbol simplemente porque puedo ayudar a los chicos, se que le puedo dar al equipo para no pasar papelones. Si no me sentiría útil no seguiría porque no me daría la cara".





Para luego agregar "Yo tengo claro que si no me esfuerzo lo mio no funciona porque no soy un jugador con talento o lírico. Juego mejor ahora y tomó mejores decisiones. Las pelotas que recuperó ahora las entregó mejor. Antes quizás recuperaba mas pelotas y las entregaba mal".









En cuanto a sus deseos manifestó:"Hoy estoy en una etapa que quiero un poco más, sigue siendo un sueño ganar un título con Colón, me voy a retirar en Colón y eso tampoco está muy lejos".





A la hora de hablar de Eduardo Domínguez y Jose Vignatti tiró: "Dominguez siempre aparece con cosas nuevas,tiene un futuro muy grande. Domínguez tiene el perfil de entrenador de equipos grandes de Argentina y equipos de Europa. Y José Vignatti tiene algo especial con Colón. Es una de las partes mas importantes de la historia de Colón".





Por último se refirió al partido de este jueves "Todos hablan de San Pablo con preocupación, pero está claro que nosotros nos tenemos fe y tenemos lo nuestro. Vamos a ir a buscarlo y le vamos a demostrar porqué estamos en la Copa".





























En diciembre Adrián Bastía cumplirá 40 años, pero aún tiene cuerda y lo demostró en los partidos que jugó, sobre todo en el último de la Superliga cuando Colón le ganó como visitante a Racing por 3 a 1 y clasificó a la Copa Sudamericana del 2019.