Sin Correa los números no cierran

El ex-Godoy Cruz lleva anotados siete goles en la Superliga en 10 partidos, ya que el encuentro ante Vélez debe completarse. Mientras que por la Sudamericana disputó un cotejo y anotó. Es decir ocho tantos en 11 encuentros. Un promedio de 0,72% que está a la altura de los goleadores más importantes del mundo.





Por eso en el choque ante el Pirata se hizo tan evidente la ausencia de Correa ya que inmediatamente se lo compara con Vera quien fue su reemplazante. El uruguayo en lo que va del 2018 no marcó por la Superliga pero además en varios pasajes de los partidos pasó absolutamente desapercibido y pareciera que el equipo juega con uno menos.









No es casualidad, que de los cinco triunfos que obtuvo el Rojinegro en lo que va del 2018, en cuatro de ellos el cordobés se hizo presente en la red. Anotó en el 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata. En la goleada 3 a 0 a Olimpo marcó dos, hizo uno en la victoria ante Chacarita por 2 a 0 y anotó por duplicado en la goleada ante Patronato por 4 a 0. La única vez que marcó y el equipo no ganó fue en el Clásico que finalizó 1 a 1.





Por ello, de lo único que se hablará en la semana será de la recuperación de Javier Correa quien a último momento no estuvo ante el Pirata, dado que en el calentamiento previo persistieron las molestias en el gemelo y quedó descartado.





No se descarta que se le realiza algún estudio por estas horas, aunque en principio se trataría de una contractura y no jugó para no arriesgarlo teniendo en cuenta que quedan tres partidos claves. Sin Correa en cancha será complicado cumplir el objetivo, de allí que todos prenden velas para su recuperación.









Con Vera en un nivel paupérrimo, Nicolás Leguizamón jugando en Reserva y Tomás Sandoval con poco rodaje futbolístico, Correa resulta indispensable. Podría parecer exagerado, ya que Germán Conti y Alexander Domínguez son dos valores altos del equipo, pero a esta altura y pensando en lo que viene, muchos afirman que Colón debe ser Correa y 10 más.





























La presencia de Javier Correa dentro del equipo es determinante. Los números reflejan de manera palpable lo importante que resultó la contratación del cordobés, que resulta irreemplazable y el partido ante Belgrano lo ratificó. Hoy entre Correa y Diego Vera existe un abismo respecto al nivel futbolístico, claramente en favor del primero.