Sin Fritzler en el Clásico, la duda es uno o dos volantes centrales

La ausencia de Matías Fritzler se sintió y mucho, pero además no fue buena la actuación de Adrián Bastía quien con 39 años quedó muy solo por el centro del mediocampo. Leonardo Heredia y Marcelo Estigarribia no fueron complemento para el Polaco a la hora de marcar y por ello el equipo no se mostró sólido.





Así las cosas y pensando en el Clásico del domingo, el interrogante pasa por saber si Eduardo Domínguez está dispuesto a bancar el nuevo sistema táctico o si vuelve a las fuentes y mete un volante más resignando un punta que en este caso sería Nicolás Leguizamón.





Proteger más la zona central podría ser el argumento principal del DT en un partido clave, ya que si algo hizo bien Colón fue saber defenderse a excepción claro está de los últimos dos cotejos de la Superliga en donde le marcaron cuatro goles.









Suponer una formación como la que eligió para los dos compromisos ante el San Pablo suena descabellado teniendo en cuenta que jugará como local y que es un Clásico, en donde tendrá la obligación de ganar. Por ello, lo más lógico parece volver a jugar con cuatro volantes, un media punta como Alan Ruiz y con Javier Correa como único delantero.





Frente a la ausencia de Fritzler, está la chance de mantener a Bastía y buscarle un complemento como sería el ingreso de Mariano González o Franco Zuculini. Aunque el ex-Racing hasta aquí no sumo un solo minuto de fútbol y eso lo relega a la hora de pensar en incluirlo desde el arranque.





Este lunes desde las 10 en el predio, el plantel sabalero volverá a los entrenamientos con una semana larga por delante, pero a su vez muy especial. Domínguez tendrá por delante varios días para ensayar con el equipo que jugará ante Unión y despejar los interrogantes. ¿Mantiene el dibujo táctico que eligió en Tucumán o vuelve al tradicional?

















































La experiencia no salió como esperaba, la modificación del esquema táctico (4-3-1-2) no resultó dado que además de perder, Colón se mostró vulnerable en defensa. Le generaron varias situaciones, sobre todo en la primera etapa y además le marcaron dos goles.